Derksen arremete con dureza contra un club de la Eredivisie: «¡Por supuesto que no se debe hacer eso, qué tontería!»

Johan Derksen considera ridículo que el NAC Breda haya presentado un recurso de urgencia tras las declaraciones de la KNVB sobre el «paspoortgate». El presentador de «Vandaag Inside» cree que el club brabantino debe aceptar la derrota 6-0 ante el Go Ahead Eagles.

El caso se originó cuando Dean James, del NAC, jugó supuestamente sin estar habilitado en el encuentro ante el Go Ahead Eagles. La KNVB archivó el asunto, pero el club no lo acepta.

El martes, el club presentó un recurso de urgencia tras mostrar su descontento con la decisión de la KNVB. El NAC, actualmente decimoséptimo en la Eredivisie, insiste en que James no estaba habilitado para jugar y pide medidas.

«No deberían comportarse de forma tan antideportiva», afirma Derksen, quien no entiende el enfado del NAC. «A menudo se critica a la KNVB, pero ya tuvieron el lío con los jugadores de Indonesia y Curaçao, que son neerlandeses pero tienen otra nacionalidad legal».

Nadie sabía cómo gestionarlo, y ahora el NAC no debe culpar a eso de su fracaso. ¡Qué tontería!», critica Derksen la postura del equipo de Breda, que ocupa los últimos puestos de la tabla.

“No deberían actuar de forma tan antideportiva. Tampoco es justo con los compañeros del Go Ahead. Que acudan al juez civil, que se atiene a las normas de la KNVB y no se mete en eso”, concluye Derksen con tono decidido.

El presentador Wilfred Genee indica que once clubes de la Eredivisie y la Keuken Kampioen Divisie se han visto afectados por esta cuestión y que 33 de los 34 clubes apoyan la decisión de la KNVB.