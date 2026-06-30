Derksen anuncia el fichaje del Ajax; Van der Gijp se muestra muy escéptico

Daley Blind regresa al Ajax. Así lo anunciaron Wilfred Genee y Johan Derksen el martes en el programa «Vandaag Inside Oranje». Su padre, Danny Blind, había dicho el lunes que era poco probable que el defensa de 36 años volviera a Ámsterdam.

«He oído que va al Ajax. Habla español, así que eso está bien», señala Derksen, en referencia al nombramiento del entrenador español Míchel y a la presencia del director técnico Jordi Cruyff, criado en España.

Genee añade que el club aún no lo confirmará hasta cerrar otras incorporaciones.

«Si sabes jugar al fútbol como él, te queda un año más en la Eredivisie», concluye Derksen. Su compañero de mesa, Theo Janssen, no lo ve con buenos ojos.

«Tiene 36 años, casi 37. En su etapa anterior en el Ajax las cosas no le fueron bien. Debería pensárselo antes de dar este paso», advierte Janssen, cuyo contrato con el recién descendido Girona está a punto de expirar.

René van der Gijp también duda: «Te pasarás un año leyendo columnas sobre lo lento que eres. ¿Qué harás con eso?».

En Het Oranje Café preguntaron al padre de Blind si era realista que su hijo regresara al Ajax este verano. «Por Dios, no lo sé. No me lo parece. Pero no lo sé», respondió el exjugador y exentrenador del club de Ámsterdam sin dar una respuesta definitiva.