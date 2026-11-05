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Derby County vs. Bolton Wanderers, en directo hoy: ¿Quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Derby vs Bolton
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Guía con todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Derby County-Bolton Wanderers de la Championship.

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Previa del partido

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Championship - Jornada 15
Pride Park

El Derby County recibe al Bolton Wanderers en Pride Park en un partido de la Championship especialmente apremiante para el equipo local.

El Derby de John Eustace atraviesa una mala racha que le está pasando factura. Cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, incluida una por 4-0 ante el Norwich City, lo han dejado anclado en el 23.º puesto y ante una lucha por la permanencia cada vez más seria.

El Bolton llega en una situación más estable: ocupa el 17.º puesto bajo las órdenes de Steven Schumacher. El equipo visitante ha demostrado que puede sumar puntos a domicilio y confiará en sus opciones ante un Derby falto de confianza en casa.

Para Eustace, Pride Park debe empezar a dar resultados. El Derby ha encajado goles con facilidad en las últimas semanas y le ha costado encontrar regularidad en ataque, por lo que no puede permitirse perder este partido.

El equipo de Schumacher tiene sus propias motivaciones. Una victoria alejaría aún más al Bolton de la mitad inferior de la tabla y le daría una base para aspirar a una posición más cómoda en la zona media a medida que avance la temporada.

Con la temporada del Derby en riesgo de ir a peor y el Bolton buscando afianzarse en la categoría, este partido importa a ambos clubes por motivos muy distintos.

Esto es todo lo que necesitas saber para ver el Derby County contra el Bolton Wanderers.

Noticias de los equipos y plantillas

Derby contra Bolton alineaciones probables

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  • J. Eustace

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