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Victor Osimhen Galatasaray 2026Getty
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Derbi de Estambul, Osimhen es ilegal: 2-1 ante el Fenerbahçe y el Galatasaray se escapa

El derbi de Estambul se disputó esta tarde a las 19:30, en un duelo repleto de exjugadores de la Serie A. El Galatasaray hunde a sus rivales de la ciudad, el Fenerbahce, en el derbi de mayor rivalidad de Turquía, un partido en el que también fueron protagonistas varios rostros conocidos de la liga italiana. El encuentro, correspondiente a la novena jornada de la Süper Lig y disputado en el RAMS Park de Estambul, terminó con una victoria por 2-1 de los locales gracias a un doblete de un Osimhen brillante, que hizo inútil el gol de Kahveci en los minutos finales.


Octavo gol del nigeriano, ex del Napoli y máximo goleador de la Supe Lig: los locales alcanzan los 22 puntos en las primeras nueve jornadas, por delante del sorprendente Amedspor, mientras que los visitantes se quedan con 16.


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