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El Deportivo, dirigido por Antonio Hidalgo, solo tiene la baja confirmada de Zakaria Eddahchouri y no tiene sancionados.

En el FC Barcelona, Hansi Flick no podrá contar con los lesionados Roony Bardghji, Xavi Espart, Andreas Christensen y Rodri, con la duda de Lamine Yamal. Fermín López tampoco estará disponible por sanción. Los onces probables todavía no están disponibles y se añadirán novedades más cerca del pitido inicial.

Previa del partido

Primera División - Jornada 14 29 nov 2026 - 10:15 Abanca-Riazor

El Deportivo de La Coruña recibe al Barcelona en el Estadio Abanca-Riazor, en un partido de la Primera División que mide a un recién ascendido con el líder del campeonato.

El conjunto de Antonio Hidalgo llega con el ánimo tocado. Cayó 3-1 ante el Alavés el 21 de noviembre y suma una derrota más en su racha reciente, que contrasta con las victorias ante Osasuna y Auriense en las semanas anteriores.

El Barcelona, en cambio, aterriza en Galicia con el impulso de una semana intensa. El equipo de Hansi Flick ganó 4-1 al Sabah FK en la Liga de Campeones, con un doblete de Anthony Gordon, y el domingo anterior superó 3-2 al Villarreal en LaLiga.

El Deportivo ocupa la duodécima posición de la tabla y necesita puntos para consolidarse. Su público en Riazor será su principal apoyo ante un rival que no pierde el ritmo.

El Barcelona sigue al frente de la clasificación y viaja con varias ausencias, entre ellas la de Lamine Yamal. Flick tendrá que ajustar su plantilla tras el esfuerzo en Bakú, donde Gordon recuperó el olfato goleador.

A continuación, toda la información para seguir el partido: horario, canal de TV y opciones de streaming en directo.

Estado de forma

El Deportivo registra dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su último resultado fue una derrota por 3-1 ante el Alavés, y antes empató 0-0 ante el Espanyol. También ganó 2-1 a Osasuna, venció 3-0 a Auriense en la Copa del Rey y perdió 1-0 frente al Atlético de Madrid. En total, marcó seis goles y encajó cinco.

El Barcelona suma cinco victorias en sus últimos cinco compromisos, con un 4-1 al Sabah FK como resultado más reciente. Antes se impuso 3-2 al Villarreal, 2-1 al Atlético de Madrid, 3-0 al Aston Villa y 6-1 al Alavés. Acumula 18 goles a favor y cinco en contra.

Historial de enfrentamientos

El último duelo entre ambos fue el 29 de abril de 2018 en LaLiga, con victoria del Barcelona por 2-4 en Riazor. En los cinco partidos del historial reciente, el Barcelona ganó cuatro y el Deportivo uno. Los azulgranas marcaron 21 goles y los gallegos, cuatro.

La clasificación

En la clasificación de la Primera División, el Deportivo de La Coruña ocupa la duodécima posición y el Barcelona lidera la tabla.