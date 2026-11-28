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Deportivo de A Coruna contra Barcelona alineaciones probables
Once inicial
Manager
- A. Hidalgo
- H. Flick
El Deportivo, dirigido por Antonio Hidalgo, solo tiene la baja confirmada de Zakaria Eddahchouri y no tiene sancionados.
En el FC Barcelona, Hansi Flick no podrá contar con los lesionados Roony Bardghji, Xavi Espart, Andreas Christensen y Rodri, con la duda de Lamine Yamal. Fermín López tampoco estará disponible por sanción. Los onces probables todavía no están disponibles y se añadirán novedades más cerca del pitido inicial.
Previa del partido
El Deportivo de La Coruña recibe al Barcelona en el Estadio Abanca-Riazor, en un partido de la Primera División que mide a un recién ascendido con el líder del campeonato.
El conjunto de Antonio Hidalgo llega con el ánimo tocado. Cayó 3-1 ante el Alavés el 21 de noviembre y suma una derrota más en su racha reciente, que contrasta con las victorias ante Osasuna y Auriense en las semanas anteriores.
El Barcelona, en cambio, aterriza en Galicia con el impulso de una semana intensa. El equipo de Hansi Flick ganó 4-1 al Sabah FK en la Liga de Campeones, con un doblete de Anthony Gordon, y el domingo anterior superó 3-2 al Villarreal en LaLiga.
El Deportivo ocupa la duodécima posición de la tabla y necesita puntos para consolidarse. Su público en Riazor será su principal apoyo ante un rival que no pierde el ritmo.
El Barcelona sigue al frente de la clasificación y viaja con varias ausencias, entre ellas la de Lamine Yamal. Flick tendrá que ajustar su plantilla tras el esfuerzo en Bakú, donde Gordon recuperó el olfato goleador.
A continuación, toda la información para seguir el partido: horario, canal de TV y opciones de streaming en directo.
Estado de forma
El Deportivo registra dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su último resultado fue una derrota por 3-1 ante el Alavés, y antes empató 0-0 ante el Espanyol. También ganó 2-1 a Osasuna, venció 3-0 a Auriense en la Copa del Rey y perdió 1-0 frente al Atlético de Madrid. En total, marcó seis goles y encajó cinco.
El Barcelona suma cinco victorias en sus últimos cinco compromisos, con un 4-1 al Sabah FK como resultado más reciente. Antes se impuso 3-2 al Villarreal, 2-1 al Atlético de Madrid, 3-0 al Aston Villa y 6-1 al Alavés. Acumula 18 goles a favor y cinco en contra.
Historial de enfrentamientos
Cara a cara
El último duelo entre ambos fue el 29 de abril de 2018 en LaLiga, con victoria del Barcelona por 2-4 en Riazor. En los cinco partidos del historial reciente, el Barcelona ganó cuatro y el Deportivo uno. Los azulgranas marcaron 21 goles y los gallegos, cuatro.
La clasificación
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|13
|12
|0
|1
|51
|15
|+36
|36
W
W
W
L
W
|2
|14
|11
|1
|2
|29
|12
|+17
|34
W
W
L
W
W
|3
|14
|11
|0
|3
|34
|13
|+21
|33
L
W
W
W
W
|4
|14
|8
|3
|3
|21
|17
|+4
|27
L
D
W
W
D
|5
|13
|7
|1
|5
|23
|23
|0
|22
L
W
L
W
W
|6
|14
|6
|2
|6
|23
|33
|-10
|20
W
W
W
L
W
|7
|13
|5
|4
|4
|19
|15
|+4
|19
W
L
D
W
W
|8
|14
|5
|4
|5
|20
|19
|+1
|19
W
W
D
L
D
|9
|13
|5
|4
|4
|18
|20
|-2
|19
D
D
L
W
L
|10
|13
|4
|3
|6
|19
|18
|+1
|15
L
W
L
W
D
|11
|13
|4
|3
|6
|14
|14
|0
|15
W
D
W
L
L
|12
|13
|3
|6
|4
|16
|17
|-1
|15
L
D
W
L
D
|13
|13
|4
|3
|6
|16
|22
|-6
|15
W
L
L
W
L
|14
|13
|4
|3
|6
|13
|23
|-10
|15
W
D
L
L
W
|15
|13
|2
|7
|4
|11
|12
|-1
|13
L
D
L
D
W
|16
|14
|2
|6
|6
|18
|25
|-7
|12
L
D
D
L
L
|17
|13
|3
|3
|7
|9
|20
|-11
|12
W
L
W
L
D
|18
|13
|3
|3
|7
|8
|21
|-13
|12
L
L
W
L
D
|19
|14
|2
|5
|7
|17
|24
|-7
|11
L
D
L
L
W
|20
|14
|0
|5
|9
|12
|28
|-16
|5
L
L
L
L
D
En la clasificación de la Primera División, el Deportivo de La Coruña ocupa la duodécima posición y el Barcelona lidera la tabla.