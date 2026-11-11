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Deportivo Cali vs. Tolima en directo hoy: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Deportivo Cali vs Tolima
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Todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Deportivo Cali-Tolima de Primera A.

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Previa del partido

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Primera A - Jornada 19

El Deportivo Cali recibe al Tolima en un partido del Clausura de la Primera A de Colombia con consecuencias reales para ambos en la clasificación. El equipo de Rafael Dudamel se enfrenta en su estadio al Tolima de Luis Suarez con la intención de prolongar su buena racha de resultados.

El Cali ocupa la tercera posición en la clasificación del Clausura y se ha mostrado difícil de batir en las últimas semanas. Sus dos victorias y tres empates en los últimos cinco partidos reflejan la solidez defensiva del equipo, aunque en su encuentro más reciente empató 0-0 con su rival de la ciudad, el America de Cali.

El Tolima llega en una situación diferente. El equipo de Suarez ha perdido tres de sus últimos cinco partidos de Primera A y ocupa la novena posición en la tabla del Clausura, aunque las victorias consecutivas ante el Deportivo Pereira y Millonarios le dan motivos para el optimismo de cara a este encuentro.

Los enfrentamientos directos entre ambos clubes muestran una gran igualdad. Tres de los últimos cinco terminaron en empate y ninguno de los dos ha logrado imponerse claramente en los últimos años.

Con el Cali buscando consolidar la tercera posición y el Tolima intentando escalar puestos en la tabla, este partido tiene mucho en juego para ambos equipos. Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el Deportivo Cali vs Tolima, incluidas las opciones para seguirlo en directo por internet, los canales de televisión y la hora de inicio.

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  • R. Dudamel

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