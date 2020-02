Deportivo Cali - River Plate, por la Copa Sudamericana 2020: Formaciones, día, hora y TV

El Azucarero inicia su camino en la Otra mitad de la Gloria ante un complicado cuadro guaraní.

está listo para su estreno continental y llega al duelo con , de , en plenitud de condiciones y con viento en la camisetas tras vencer el fin de semana a en el Clásico Vallecaucano.

El equipo de Alfredo Arias espera seguir por la buena senda y dar un golpe en casa que le permita poner un pie en la segunda fase de la .

"Todos los campeonatos deben ser prioridad, luego miraremos las cargas cómo están, pero todo lo dirá el camino. No nos podemos adelantar, esperamos que los resultados se den. Es importante que no nos gane la ansiedad, el fútbol tiene muchas variables que no se pueden controlar y debemos ser muy cuidadosos", dijo el DT en la previa al duelo de este martes.

POSIBLES FORMACIONES

El cuadro azucarero se la jugará toda desde el vamos ante el complicado equipo guaraní por lo que formaría con: David González; Juan Angulo, Eduard Caicedo, Hernán Menosse, Darwin Andrade; Andrés Colorado, Harold Gómez, Juan Daniel Roa, Agustín Palavecino; John Vásquez y Jesús Arrieta.

Por su parte, el cuadro paraguayo viene haciendo una buena campaña en el rentado local y espera dar la sorpresa ante el favorito de la serie. A Cali viajó lo mejor de su plantilla y formaría con: Gavilán; Fernández, Giménez, González Benjamín, Salinas; González, Agüero, Torales, Contrera; Giménez y Prieto.

HORA DEL PARTIDO Y CÓMO VERLO POR TV

El partido se disputará este martes 11 de febrero a las 19:30 (hora de ) en el Estadio Deportivo Cali, Palmaseca, y tendrá señal de televisión por DirecTV, dueño de los derechos de transmisión de la competición.