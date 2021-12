Deportivo Cali no logró ganarle en casa a un Tolima que sabe disputar finales con altura

La final del fútbol profesional colombiano en su segunda edición del año, citó a Deportivo Cali y Deportes Tolima, ambas escuadras llegaron a esta instancia con méritos suficientes para esperar un partidazo en los primeros noventa minutos, que se llevaron a cabo en el estadio del Deportivo Cali en Palmaseca.

Los dueños de casa se adueñaron de la pelota desde temprano, buscaron el arco rival y se hicieron con la posesión a lo largo del encuentro, sin embargo, Tolima supo aprovechar los momentos en los que se le dio el balón y generó peligro en la portería Azucarera, destacándose la actuación de ambos arqueros, que resolvieron varias acciones de peligro.

Dudamel planteó un partido ofensivo, entendiendo que necesitaba ganar en su cancha y buscar una diferencia que le permitiera viajar a Ibagué con relativa tranquilidad, con lo que no contó fue con el magistral planteamiento táctico de Hernán Torres, quien supo manejar los primeros minutos, cuando el juego fuerte y la mala suerte le obligaron a mover el banco de suplentes, sin perder la vocación ofensiva.

Tras el gol, Deportivo Cali pareció cometer un error que se paga caro en finales y se relajó, como si el gol de ventaja les pareciera suficiente para seguir peleando el título en el partido de vuelta, viendose sorprendido por la igualdad de un Pijao que sabe jugar finales y que nunca queda mal a la hora de ponerle emoción y tensión hasta el minuto final a estos partidos.

Teo Gutiérrez no logró serdeterminante frente al arco, pero sí fue el líder del equipo, que bajó los brazos por momentos, pero que no renunció a buscar la ventaja, encontrando una defensa visitante que no estaba dispuesta a dejar escapar el punto de oro que podría comenzar a definir la gran final del segundo semestre.