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De la tercera división a LaLiga tres años antes de lo previsto: el Deportivo de A Coruña ha vuelto a ser protagonista. Una figura clave de este increíble renacimiento ha sido su director general, Massimo Benassi, que habla en exclusiva con nosotros.

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Del renacimiento deportivo a la construcción de un proyecto destinado a perdurar, tanto dentro como fuera del campo. El Deportivo de A Coruña ha regresado recientemente a LaLiga tras una ascensión que lo llevó de la tercera división española a la máxima categoría, adelantándose además varios años a los objetivos fijados inicialmente. En ese camino también ha desempeñado un papel importante Massimo Benassi, director general del club gallego, cuyo nombre remite, con razón y con fuerza, a Italia.

Italiano originario de Pordenone y residente en España desde hace ya tiempo, el director general del Dépor habló con Calciomercato y Goal sobre las estrategias del club, su relación con el fútbol italiano, las decisiones de fichajes y las inversiones en infraestructuras. No ocultó su ambición de seguir creciendo, pero siempre con los pies en el suelo.

Empecemos con una curiosidad para los aficionados italianos. Ya no es Deportivo La Coruña, como estábamos acostumbrados a llamar al club en Italia, sino Deportivo de A Coruña. ¿Puede explicarnos el cambio y a qué se debe? ¿Forma parte de su proyecto de renovación de marca?

«En realidad, era una situación que venía de lejos. La ciudad se llama así desde hace mucho tiempo, muchísimos años. Se llama A Coruña y lo único que se hizo fue celebrar una votación entre socios y abonados, en la que decidieron que el club se llamara Real Club Deportivo A Coruña para unificar el nombre. La participación fue extraordinaria: más del 80 % de los abonados y socios tomó esa decisión y, por tanto, nos parecía lo correcto».

Habla muy bien italiano, aunque su acento ya tiende un poco al gallego... ¿Cómo llegó desde Pordenone a convertirse en director general de un club que hoy ha recuperado su importancia?

«Sí, soy de Pordenone, pero vivo en España desde 2017. Por desgracia, he perdido por completo el acento, aunque estoy orgulloso de ser italiano. Mi historia es de mucho trabajo, de dormir poco y viajar bastante. Al final, diría que mi historia y la del club se parecen».



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Han vuelto al fútbol de primer nivel después de años oscuros. ¿Qué proyecto y qué visión hay detrás de este renacimiento?

«La nuestra es una historia de trabajo. Llegamos cuando el club estaba en tercera categoría, el equivalente a la Serie C italiana, y en tres temporadas hemos vuelto a LaLiga. Ese hito estaba previsto para 2029 en nuestro plan estratégico y lo hemos alcanzado tres años antes. Pero, cuando se trabaja con un método, normalmente llegan los resultados».

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Durante estos años han recurrido mucho a Italia, no solo en la gestión, sino también en lo deportivo. ¿Qué vínculo hay entre Italia y el Deportivo de A Coruña?

«Siempre seguimos muy de cerca las competiciones italianas y no es casualidad que hayamos fichado a jugadores italianos en estos años, como Quagliata y Mulattieri el año pasado —Quagliata se quedó después—, y a Amatucci este verano. Pero quiero subrayar que todos tenían, y tienen, características que necesitábamos y que no había en la plantilla. No los fichamos solo por ser italianos. Cuando fichamos jugadores, no miramos el pasaporte.



¿Seguirán mirando al fútbol italiano en el mercado de fichajes?

«Reconozco que, como italiano, me alegra tenerlos en el equipo. Estoy orgulloso de contar con ellos y de poder contribuir al crecimiento de jóvenes jugadores italianos en la máxima categoría española. Hay mucho talento en Italia que, creo, no se está aprovechando y al que quizá podamos recurrir en los próximos mercados. En Italia hay talento, siempre lo ha habido. Históricamente hemos sido un pueblo innovador, que siempre ha sabido adaptarse y reinventarse. Así que, sin duda, también en el fútbol hay muchos jóvenes talentos».



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¿El objetivo es seguir creciendo y ampliar la mirada más allá de Italia?

«Sí. A nivel internacional hemos estado en Estados Unidos, México, Argentina, Venezuela, Brasil, Inglaterra y Portugal. Este verano jugamos dos amistosos en Italia contra la Fiorentina y el Genoa e hicimos la concentración en Coverciano. Evidentemente, es un país importante para nosotros, con una afición importante. Creemos que el Deportivo dejó un mal recuerdo a algunos y uno bueno a otros (ríe, en referencia al 4-0 contra el Milan), y eso es algo que queremos cambiar».

En el primer equipo han hecho una apuesta que parece bastante clara: combinar jóvenes talentos con figuras como Aubameyang y Traoré, quizá algo mayores, pero importantes...

«Sí. Desde que empezamos en 2023 nos impusimos unas normas internas para confeccionar el equipo, la plantilla: el 25 % de los jugadores del primer equipo procede de nuestra cantera y al menos la mitad de la plantilla está formada por menores de 26 años. Para nosotros, lo ideal es poder combinar jugadores jóvenes con otros experimentados. Este verano llegaron Aubameyang, Traoré y Angelino; también Gimenez, del Atlético de Madrid, y Casado, del Barcelona, que, aunque es muy joven, ha jugado las últimas tres temporadas en Primera División, en LaLiga. Para nosotros es importante desarrollar una buena base de jóvenes que puedan crecer con el club y acompañarlos de jugadores con muchísima experiencia internacional».

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Entonces, ¿podemos decir que el objetivo de la temporada es volver a Europa? ¿Es un sueño o todavía es demasiado pronto? «Como objetivo de la temporada, tenemos 15 puntos y debemos sumar 30 más: el objetivo son 45 puntos. Somos un club que, como siempre hemos querido dejar claro, pone la humildad por delante. Venimos de la tercera categoría y nunca olvidaremos los años de la Serie C. Hay que crecer, pero con los pies en el suelo. Además, estamos muy bien en España. El club es uno de los proyectos más interesantes del mundo del fútbol. Tenemos la suerte de contar con unos propietarios que quieren invertir no solo en el campo. Hemos construido un nuevo centro deportivo que está prácticamente terminado; completaremos esta última fase en los próximos 11 meses. También hemos renovado el estadio. Es un proyecto que, de verdad, creo que puede darnos grandes satisfacciones en el futuro».