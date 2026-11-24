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Hay una Juventus que mira al futuro y al próximo mercado de enero con un objetivo declarado: fichar a un delantero centro puro para Luciano Spalletti. Y hay otra que mira al presente y a un equipo que, según los números, ha encontrado en uno de sus dos delanteros centro, Nick Woltemade, una pieza que hoy resulta imprescindible para su rendimiento.

Cuando juega el delantero alemán, llegado cedido el último día del mercado de fichajes, el rendimiento de la Juventus mejora y el equipo también se vuelve más peligroso en ataque. Y, de cara al final de la temporada, según Tuttosport, el Newcastle ha abierto la puerta a su compra por un precio rebajado.

LOS NÚMEROS: ¿Se ha convertido Woltemade en el jugador que marca la diferencia en este equipo? Cuando el delantero nacido en 2002 ha salido de titular, la Juve siempre ha ganado o, como mínimo, empatado: cinco victorias en siete partidos y empates ante Fiorentina y Rennes. En cambio, cuando no ha estado en el once inicial, las victorias se han reducido a solo dos. La última llegó gracias, precisamente, a su entrada en la segunda parte.

Los datos publicados por Tuttosport también indican que, con él sobre el césped, la Juventus marca un gol cada 38 minutos de media (uno cada 111 minutos sin él), crea 1,5 ocasiones claras por partido (0,4 sin él), registra al menos 17,5 disparos a puerta (13 sin él) y, en consecuencia, alcanza una media de 1,8 goles esperados (xG), frente a los 1,1 sin él.

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AYUDA A SUS COMPAÑEROS: Puede que no sea el delantero centro físico que quiere Spalletti, pese a que físico no le falta, pero Woltemade ayuda a todo el equipo y a sus compañeros a jugar con menos presión y a ser más peligrosos. El alemán mantiene ocupado de forma constante al menos a uno de los centrales rivales y genera espacios que pueden aprovechar Kolo Muani o los jugadores de banda. Tiene visión para encontrar pases en profundidad, ofrece apoyos y asistencias y, pese a sus conocidas dificultades en el juego aéreo, también permite que sus compañeros afronten marcajes menos exigentes en las jugadas a balón parado.

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LA FÓRMULA: Conviene recordar que Woltemade llegó a Turín in extremis, el último día del mercado de verano, mediante una cesión de 3,6 millones de euros a la que pueden añadirse 500.000 euros en variables. Un traspaso temporal, de impacto económico tampoco demasiado elevado, pero que, a día de hoy, no deja margen para planes de futuro.

Este fue el comunicado difundido el pasado 1 de septiembre: «Juventus Football Club S.p.A. comunica que ha alcanzado un acuerdo con Newcastle United FC para la adquisición, con carácter temporal hasta el 30 de junio de 2027, de los derechos sobre los servicios deportivos del futbolista Nick Woltemade a cambio de una contraprestación de 2,8 millones de euros, además de gastos accesorios por valor de 0,8 millones de euros. Dicha contraprestación podrá incrementarse, durante la vigencia del contrato deportivo con el futbolista, en un importe no superior a 0,5 millones de euros si se alcanzan determinados objetivos deportivos».

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EL NEWCASTLE ABRE LA PUERTA A UNA COMPRA CON DESCUENTO: No obstante, hay que hablar en condicional, porque el Newcastle lleva tiempo valorando el futuro del goleador alemán, que llegó a la Premier League procedente del Stuttgart por unos 75 millones de euros. Fue en el verano de 2025 y hoy, un año y medio después, la idea del club inglés es llegar al final de la temporada y despedirse de él definitivamente.

Por eso, según Tuttosport, el Newcastle ya ha comunicado a la Juventus que, aunque en los acuerdos del verano no se pactó una opción de compra, existe la posibilidad de negociar desde ahora la continuidad definitiva de Woltemade. No sería, propiamente, ejercer una opción de compra, sino cerrar un traspaso con un descuento que dejaría el precio mucho más al alcance del club italiano.



La Juventus lo estudiará y tendrá en cuenta no solo cómo transcurre el resto de la temporada del «Gigante de Bremen», convertido a la vez en ídolo de las redes sociales y en meme, sino también la de Spalletti. Solo si el equipo vuelve a la Champions League habrá margen para afrontar una campaña de fichajes importante sin necesidad de vender.