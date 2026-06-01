Denzel Dumfries revela: este internacional de la selección holandesa siempre está de mal humor por las mañanas

Denzel Dumfries afronta el Mundial con mucha confianza, según declaró a Noa Vahle en SBS6. El lateral, con 71 partidos con Holanda, admite que el gran ambiente puede ser un peligro.

«La sensación es buena. La mayor parte del grupo lleva ya un tiempo juntos, así que nos conocemos bien. Con muchos de los chicos ya hemos vivido varios torneos finales, así que el ambiente es bueno. Todos sabemos lo que nos espera», explica Dumfries.

«Tenemos un grupo que se lleva bien, pero a veces nos olvidamos de llamarnos la atención. Ya vemos mejoras, porque de vez en cuando hay que chocar un poco».

«Ya lo vimos en la última Eurocopa, así que hemos aprendido la lección. Ahora podemos aplicar esas cosas», afirma Dumfries, quien reconoce que tiene más presencia en la selección. «Tengo opinión y quiero expresarla. Por mi edad y experiencia, forma parte de mi papel y asumo esa responsabilidad».

Si llegan lejos en el Mundial, podrían convivir más de seis semanas. ¿Es siempre agradable? «No, pero tampoco tiene por qué serlo», admite. «A veces hasta nos evitamos un poco; eso forma parte del proceso».

“Algunos lo llevan mejor que otros”, admite con una sonrisa. Vahle pregunta por algún ejemplo. “Noa Lang a veces amanece de mal humor, pero luego se le pasa y vuelve a ser el de siempre”.

Sobre las opciones de Holanda en el Mundial, Dumfries concluye: «Tenemos un grupo capaz de ganar si los detalles cuadran y mostramos la mentalidad correcta. Somos candidatos, pero debemos demostrarlo».