Denzel Dumfries no se anda con rodeos en la selección de Países Bajos: «No soy partidario de esto»

Denzel Dumfries no es partidario del periodo internacional más largo, como dejó claro este sábado en la rueda de prensa. El internacional neerlandés, con 79 partidos con la selección de Países Bajos, consideraba mucho más agradable el formato anterior.

Mientras que normalmente se disputan dos partidos internacionales por cada parón de selecciones, ahora hay cuatro encuentros en poco tiempo. La UEFA ha fusionado los dos primeros periodos internacionales de esta temporada de la Nations League, por lo que los internacionales permanecen casi dos semanas con su selección.

A Dumfries no le hacía falta. El carrilero derecho prefiere el parón internacional más corto, que permitía regresar rápidamente a su club.

“Después de los partidos, el foco está en la recuperación”, comienza Dumfries. “Por supuesto, estamos acostumbrados a ello en nuestros clubes. Sí hay algo de cansancio, pero tenemos que respetar el calendario”.

“Puedo jugar cuatro partidos sin problema, pero es mucho. No soy partidario de ello”, deja claro.

“Estás bastante tiempo lejos de tu club. El formato anterior me parecía algo mejor, pero bueno. Tenemos que respetarlo, pero soy partidario de un parón internacional más corto”.

El seleccionador Xavi Hernández coincide con las palabras de Dumfries. “Estoy de acuerdo con Denzel en que cuatro partidos son demasiados. Quizá puedas jugar tres, pero para los clubes y para la selección, dos partidos internacionales son suficientes”.