Dentro del ring: el hijo de Biden se enfrenta a los «pequeños» de Trump en un combate «de romper huesos»

Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden, retará a los hijos de Donald Trump a un combate en una jaula a finales de abril.

El anuncio llega tras años de enfrentamiento político entre ambas familias y plantea si la rivalidad pasará de la Casa Blanca al ring.

Según él, el combate es “100 % seguro”.

Hunter Biden, de 56 años, explicó la propuesta en un vídeo publicado en la cuenta de «Channel 5» de Instagram y atribuyó la idea al creador de contenidos Andrew Callahan.

Biden declaró: «Acabo de recibir una llamada de Andrew Callahan, que me ha pedido que me una a la gira Carnival Tour de Channel 5 a finales de mes. Empezaremos en Phoenix, luego iremos a San Diego y cerraremos en Albuquerque. Quiere organizar una pelea en jaula entre Eric Trump, Donald Trump Jr. y yo».

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Hunter, entusiasmado, respondió: «Le dije que sí, estoy de acuerdo al 100 % si lo consigue. Y si no, iré igual».

Posible combate

Hunter Biden tiene 56 años, Donald Trump Jr. 48 y Eric Trump 42.

Por ahora no se sabe si el combate se concretará o quedará en una idea controvertida.

La idea evoca el combate hipotético entre Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, y Elon Musk, dueño de X (antes Twitter), que generó revuelo mundial en 2023 antes de cancelarse.

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Pasión por los deportes de combate

El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es aficionado al UFC y ha anunciado que la Casa Blanca acogerá «el mayor evento de la historia del UFC» el 14 de junio, con motivo del 250.º aniversario de la fundación del país.

Eric Trump, aficionado al deporte, pidió que Jon Jones y Conor McGregor participaran en el evento, pero al final no se incluyeron.

Por su parte, Donald Trump Jr. ha invertido millones en el polémico proyecto «Enhanced Games», que busca organizar competiciones sin restricciones estrictas sobre el dopaje.

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De la política a la jaula

Mientras Biden y Trump siguen enfrentados, sus hijos podrían llevar el choque a la jaula, mezclando política y deporte si el combate se confirma.