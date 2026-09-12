Dennis y Jhon van Beukering, expulsados por el club tras un incidente violento

Dennis y Jhon van Beukering ya no son los entrenadores del GVVV. La directiva del club amateur de la Segunda División lo ha hecho público tras investigar los hechos del sábado en torno al partido a domicilio contra el IJsselmeervogels.

Jhon van Beukering está acusado de agresión grave en el descanso del gran partido del fútbol amateur entre el IJsselmeervogels y el GVVV. El exfutbolista, entre otros, de Feyenoord y NEC habría dado un puñetazo en la cara al jugador del IJsselmeervogels Quiermo Dumay.

La situación se descontroló por completo el sábado por la tarde en el Sportpark De Westmaat. Con 0-2 en el marcador, ambos equipos se dirigieron al vestuario, pero allí fue donde todo salió mal. Según RTV Utrecht, Dumay recibió un golpe en la cara al entrar en el túnel de vestuarios.

Como consecuencia, sufrió daños importantes. En las fotos se puede ver que el rostro de Dumay está ensangrentado y que ha perdido varios dientes. Ahora se ha dado a conocer que Van Beukering sería el autor. En el GVVV es el segundo entrenador de su hermano Dennis van Beukering.

El GVVV ya ha emitido un comunicado. "G.V.V.V. está profundamente conmocionado por los hechos ocurridos el sábado por la tarde durante el descanso del partido contra el IJsselmeervogels. La violencia no encaja de ninguna manera dentro de nuestro club ni dentro de los valores que representa G.V.V.V. Nos desmarcamos expresamente de cualquier forma de violencia física, tanto dentro como fuera del terreno de juego", se lee en la página web.

"La directiva actuó inmediatamente después del partido e inició una investigación minuciosa sobre los hechos y el papel de los implicados. Sobre la base de la información disponible en este momento, la directiva ha decidido que nuestro entrenador principal Dennis van Beukering y el segundo entrenador Jhon van Beukering dejen de realizar con efecto inmediato cualquier labor para G.V.V.V. Además, la directiva ha llegado a la conclusión de que no existe base suficiente para continuar la colaboración con ellos", dejando claro así que los entrenadores deben marcharse del club amateur.

"La tramitación formal y contractual de esta decisión se llevará a cabo de forma cuidadosa y directamente con los implicados. En interés de la investigación, de las personas involucradas y de posibles procedimientos, G.V.V.V. no hará por el momento más declaraciones al respecto", señaló la directiva del club, que presta plena cooperación a la policía, a la KNVB y a otras autoridades competentes.

Jhon van Beukering ofreció el sábado por la noche una declaración a través de Instagram Stories, en la que indica que el IJsselmeervogels también tiene parte de responsabilidad en la pelea en la zona interior del estadio. También subraya que Dumay habría dado un golpe a Dennis van Beukering y que van a presentar una denuncia.