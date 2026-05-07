Según ESPN, Dennis te Kloese será presentado pronto como nuevo director deportivo del CF Monterrey. El directivo de 51 años dejará el Feyenoord al final de esta temporada, tras cuatro años y medio en el cargo.

El 23 de abril anunció su salida del club holandés en busca de un nuevo reto.

Sustituirá a José Antonio «Tato» Noriega y trabajará junto al nuevo director técnico, Walter Erviti.

Aunque aún no ha sido presentado oficialmente, Te Kloese ya trabaja en la planificación deportiva junto al asesor Sebastián Luri y al director técnico Erviti.

Su primer reto será nombrar al nuevo entrenador, cargo para el que suenan Antonio Mohamed y Matías Almeyda.

Feyenoord, mientras tanto, busca un nuevo director general y un director técnico.

Robert Eenhoorn es el candidato principal para sucederlo como director general, mientras que para la dirección técnica suena Dévy Rigaux, del Club Brugge.