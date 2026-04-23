Dennis te Kloese se pronuncia por primera vez sobre su salida del Feyenoord: «Los cimientos actuales son sólidos»

Dennis te Kloese dejará el Feyenoord el 1 de julio, según confirmó el club de Róterdam tras las noticias publicadas por medios neerlandeses. El directivo se pronuncia por primera vez sobre esta decisión conjunta en un comunicado oficial.

El director general, máximo responsable de la política técnica del club, busca ahora un nuevo reto.

A través de la web del club, Te Kloese se pronuncia por primera vez: «Seguiré trabajando con ahínco estos días, porque quiero dejar el club en las mejores condiciones. Ha sido un privilegio dirigir el Feyenoord; no todo salió bien, pero junto al equipo hemos avanzado mucho».

«Los cimientos actuales son sólidos; espero que el club y la afición sigan construyendo sobre ellos, especialmente con la unificación del estadio tras décadas de problemas».

«El futuro dirá qué nos depara a mí y a mi familia, pero, sea como sea, siempre recordaré este periodo con orgullo y le deseo mucho éxito al Feyenoord y a todos los feyenoordistas», concluye Te Kloese.

El presidente del Consejo de Supervisión, Toon van Bodegom, reconoce la labor de Te Kloese: «Ha liderado el club en un periodo de gran dinamismo, lo ha llevado a una situación financiera más alta y estable y ha sido clave en su profesionalización y sostenibilidad».

«Sin embargo, el desgaste es evidente y, de común acuerdo, hemos decidido poner fin a esta etapa», concluye Van Bodegom.

El Feyenoord se enfrenta a una tarea titánica: tras la marcha de Te Kloese, el club de Róterdam busca candidatos para los puestos de director general y director técnico. El proceso de sucesión ya ha comenzado.