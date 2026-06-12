Dennis te Kloese: «El Ajax, el Feyenoord y el PSV no pueden permitírselo»

Según FR12, el Feyenoord nunca inició gestiones para fichar a Gilberto Mora. A principios de año, el club de Róterdam desistió por su alto costo.

Además, el jugador de 17 años renovó hace poco con el Tijuana hasta 2029, lo que elevó aún más su valor de mercado.

Hace unos meses se le vinculó con Ajax y Feyenoord, pero Tijuana pediría ahora al menos 30 millones de euros.

Dennis te Kloese, exdirector del Feyenoord, lo descarta para la VriendenLoterij Eredivisie: «Ningún club holandés pagará esa cifra; el Benfica paga veinte millones por talentos de primer nivel».

«Es arriesgado decir lo que deberían hacer o cuánto costaría, pero en los Países Bajos no veo al Ajax, al Feyenoord o al PSV pagando esas cantidades», afirmó en un vídeo de Vamos.

El jueves, Mora ingresó como suplente en el triunfo de México 2-0 sobre Sudáfrica en el debut del anfitrión en la fase de grupos.

Al ingresar en el 66’, se convirtió en el mexicano más joven en jugar un Mundial, superando el récord de Manuel Rosas, quien en 1930 tenía 18 años y 88 días.