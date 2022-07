"Denis Suárez no va a salir del Celta si no estamos de acuerdo"

El club descarta renovar al jugador ni darle la carta de libertad en su último año de contrato y podría incluso mandarle a la grada.

Nuevo episodio de la polémica entre el Celta de Vigo y Denis Suárez. El presidente del club, Carlos Mouriño, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha dejado clara su postura con el jugador, que no va a renovar tras una polémica con sus agentes pero tampoco se marchará si no llega una oferta que contente al club gallego aunque sólo le queda un año de contrato.

Campaña contra el club: "Denis Suárez lleva un año haciendo una campaña de desprestigio contra el club. Un club que le paga una millonada a un jugador y que él le vende a un jugador de la cantera a otro equipo, sí que me parece una traición".

Ofertas rechazadas por el jugador: "Le pasamos cuatro ofertas buscadas por nosotros y algunas le pagaban más que el Celta. Pero rechazó todas porque beneficiaban al club, que cambiaba un jugador por otro. Un club le pagaba doce millones netos en tres años.Denis no va a salir del Celta bajo ningún concepto salvo que el club esté de acuerdo en ese traspaso".

No descarta que se quede en la grada: "Si cree que con las presiones nos iba a mover de nuestras posturas, rotundamente no. Su contrato no dice que tenga que jugar los partidos".

No renovará: "No hay opción de que siga Denis. No quiero un jugador que nos traiciona y que se pasa un año haciendo campaña de desprestigio al club. Hemos tomado las decisiones correctas para el Celta. Sobre todo los que queremos al club".

La situación de Santi Mina: "Santi Mina y sus abogados nos convencieron cuando lo fichamos de que no había pasado nada y que sería declarado inocente. Mientras no haya sentencia firme debemos respetar sus derechos. Si le rescindimos, le premiamos y condicionamos el equipo por el tope salarial".