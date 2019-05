Denis Pineda quería estar en la convocatoria de la Selección de El Salvador

El delantero del Santa Clara de Portugal es la gran ausencia en el equipo de Carlos de los Cobos.

Denis Pineda comentó al periódico El Gráfico la situación en la cual se encuentra tras no ser llamado a la selección de El Salvador para los amistosos y la : “Estaba con la ilusión de recuperarme para ir a la Copa Oro y gracias a Dios me recupero. Pero como digo, es la idea del profesor y es respetable. Queda prepararme para la próxima pretemporada. Conmigo, la selección va a tener otro hincha”.

El volante no juega desde febrero y tuvo una doble lesión muscular, situación que lo marginó para el resto de la temporada con el Santa Clara de , pero también no pudo estar en marzo del presente año con El Salvador, en el decisivo partido contra , que a la postre le dio el pase a Copa Oro al equipo salvadoreño.

“Por ahí sí me sorprendió un poquito la convocatoria. Pero más que sorpresa me deja un poco triste porque me esforcé todo el torneo para llegar a ella y quedo fuera. Es decisión técnica”, comentó Pineda.

Pineda también valoró que pesó la lesión, para no tener presencia en Selección, ya que también el técnico De los Cobos ha manifestado en ocasiones anteriores que en su equipo estarán los que traigan ritmo de juego.