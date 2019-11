Denis, en Goal: "El fútbol no se acaba en el Barcelona"

El centrocampista del Celta repasa su aventura en azulgrana en exclusiva para Goal a falta de pocos días para regresar al Camp Nou.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Denis Suárez (Salceda de Caselas, Pontevedra, 1994) vuelve a sonreír. Tras no contar apenas para Luis Enrique y Valverde en los cuatro años que formó parte de la plantilla del se marchó cedido al pero una inoportuna lesión le impidió mostrar el fútbol que lleva dentro. Mientras se recuperaba recibió numerosas ofertas de importantes clubes españoles y europeos pero, según reconoce, prefirió regresar al de Vigo que le vio nacer, deportivamente hablando, porque le enamoró el proyecto. Hasta la fecha ha sido un fijo para Fran Escribá y buscará serlo también con Òscar Garcia Junyent, su nuevo entrenador, junto al que afrontará el regreso al Camp Nou del próximo sábado.

¿Qué tal estás?

"Me encuentro bien pero ha habido fases de la temporada en las que me he sentido mejor y he estado a mejor nivel. Sí es cierto que puedo dar mucho más, tanto yo como el equipo, para salir de la dinámica negativa que llevamos, que al final no es tanto como parece porque no venimos de hacer tan malos partidos pero cuando estás en una racha así no salen las cosas".

Te marchaste de Vigo como un adolescente y regresas siendo un hombre y después de haber jugado en algunos de los clubes más importantes de Europa. ¿Has cambiado más tú o el Celta que has encontrado en tu regreso?

"Los dos. Me fui con el Celta en Segunda División mientras pasaba por una Ley Concursal. Ahora el club está totalmente saneado y ha hecho una apuesta fuerte para volver a estar arriba, peleando por posiciones europeas. Las cosas no están saliendo como esperábamos pero la temporada es larga y queda muchísimo, todavía".

Hacía cuatro años que no jugabas con la frecuencia con la que lo vienes haciendo esta temporada. ¿Estás recuperando sensaciones?

"Obviamente, he empezado muy fuerte pero todavía tengo que ir pillando ritmo de partidos porque hace tiempo que no lo tenía. Es un proceso en el que creceré mucho más y conmigo también lo hará el equipo, iremos a la par".

Tienes solo veinticinco años pero has formado parte de algunas de las plantillas más importantes de los últimos tiempos. ¿Con qué te quedas?

"Con un poco de cada. He pasado por grandes clubes y cojo un poco de todo. Ahora estoy en Vigo para aportar lo máximo posible y relanzar mi carrera después de un año muy malo por diferentes temas y lesiones. Estoy volviendo a sentirme futbolista, que es lo que quería, y qué mejor que hacerlo en casa".

¿Quién es el futbolista que más te ha alucinado?

"Messi es el mejor con el que he jugado pero también lo he hecho con otros grandes jugadores, como Iniesta o Silva. También me gusta mucho Banega, con el que coincidí en el . Si tuviera que elegir me quedaría con esos".

Igualmente has trabajado a las órdenes de algunos de los mejores entrenadores del mundo. ¿Con quién has aprendido más?

"He aprendido un poco de todos pero con el que he sido más protagonista ha sido Marcelino. Ha sido él quien ha sacado mayor rendimiento de mí".

¿Te sorprende como le ha ido en ?

"Son cosas que pasan en el fútbol y prefiero no valorarlo".

El Celta ha construido uno de los proyectos más atractivos de los últimos años, con varios futbolistas de calidad que regresan a casa. ¿Por qué no acaba de funcionar el equipo?

"Personalmente creo que es un proceso que tiene que llevar el equipo. Hay gente nueva y sí, nos conocemos pero no hemos coincidido en el campo y tenemos que cambiar la dinámica de los últimos años, cuando se ha peleado para evitar el descenso. Hay equipos con otra exigencia y que están acostumbrados a pelear por estar en zonas altas y muchos de los que estamos aquí hemos estado en equipos que luchaban por los títulos. Pero ahora toca juntarse, hacer un gran equipo e ir creciendo juntos".

¿Ha merecido más el equipo hasta la fecha?

"Hemos tenido momentos puntuales en determinados partidos que han cambiado la dinámica, como en el primer partido ante el , justo después de la expulsión de Modric, Courtois tuvo que hacer un paradón para evitar el 1 a 1. Con el en casa la primera parte era para ir ganando y en el inicio de la segunda parte nos marcan gol. Ante el era un partido para ganar y al final perdimos. Contra la Real en casa estaba igualado, quizá hasta tuvimos más ocasiones nosotros, pero nos expulsan a uno y perdemos. Ha habido momentos clave y detalles importantes que se van hacia el otro lado".

¿Te sientes el líder del vestuario?

"Me siento muy responsable por cómo está yendo el equipo pero creo que puedo dar muchísimo más. He hecho grandes partidos y dado un gran rendimiento pero creo que puedo dar más. A partir de ahí espero que pronto empecemos a ganar partidos y confianza porque cuando las cosas van rodadas es todo mucho más fácil".

Este liderazgo que demuestras contrasta con tu ostracismo en Barcelona. ¿Llegaste a sentirte decepcionado con alguien por ello?

"Conmigo mismo y por no haber tenido las oportunidades necesarias. Lo he dicho en ocasiones. Hubo una etapa en la que rendí a un gran nivel, que tuve dos o tres partidos en los que marqué goles y di asistencias pero de repente desaparecí un mes. Son situaciones que a veces no te explicas pero en un club tan grande como el Barcelona hay que estar preparado siempre. Cada cinco minutos que te dan puede ser una reválida. Pero no ha podido ser. Estoy decepcionado conmigo mismo porque si hubiese tenido la continuidad necesaria quizá habría podido rendir a gran nivel. Ahora estoy aquí, centrado en hacerlo genial y dar lo mejor de mí pensando en el Celta y también a nivel internacional, pienso en la Selección".

¿Cómo definirías tu paso por el Camp Nou?

"Con un sabor agridulce quizás. He tenido momentos muy buenos, regulares y malos. Me llevo la experiencia de haber estado en el mejor club del mundo, he ganado títulos con el Barcelona, he competido para estar en el once de un equipo que tiene a los mejores del mundo, he estado en un equipo que tiene al mejor de la historia en mi puesto, Iniesta. No es fácil pero ha sido un proceso que se ha acabado".

¿Cómo te convencieron para regresar al Barcelona?

"Estaba en el y el Barcelona tenía una opción sobre mí. Robert Fernàndez bajaba muy a menudo a verme, hablaba siempre conmigo al final de los partidos, y en uno de los últimos de la temporada me llamó y me dijo que habían decidido que regresara. El Villarreal quería que me quedase y había equipos europeos que me querían pero mi ilusión siempre había sido la de regresar al Barcelona, en la élite del fútbol mundial en el mejor club del mundo".

¿Esperabas más explicaciones de Valverde?

"No. Cada entrenador tiene su forma de llevar al equipo. Valverde no habla tanto como otros entrenadores pero tengo una relación fenomenal con él. Antes de irme al Arsenal estuvimos hablando un buen rato de mi trayectoria en el club y le dije que me hubiera gustado que me hubiera dado más oportunidades. Él también me dijo que quizá sí que había merecido más pero que en una plantilla con tantos jugadores de tanto nivel no es fácil y él tenía que tomar sus decisiones. Y no le ha ido mal. El primer año ganó un doblete y el año pasado no lo logró porque se le escapó la . Su trabajo está ahí".

El Barcelona te obligó a renovar el contrato antes de aceptar la cesión al Arsenal. ¿Fue algo que te molestó, visto que apenas entrabas en los planes del entrenador?

"Habían tenido una mala experiencia con Munir, que se había ido cedido al , cuando regresó le quedaba un año más de contrato y no quiso renovar, al final se iría libre. Yo quería irme al Arsenal pero no quería dejar mal al Barcelona en ningún momento, es un club que admiro muchísimo y lo considero mi segunda casa. El día de mañana quizá viva en Barcelona, le tengo mucho cariño a este club y en ningún caso quería irme mal de allí".

Tampoco en el Arsenal tuviste demasiadas oportunidades, aunque allí fue por culpa de las lesiones. ¿Sientes que la Premier League es una etapa pasada o te ves en otra vez en el futuro?

"Nunca se sabe qué puede pasar en el futuro. Fui al Arsenal con muchísima ilusión. Debuté contra el pero en el primer partido fuera de casa me lesioné. Pensaba que me había roto el adductor porque no podía prácticamente ni hacer fuerza ni mover la pierna. En la resonancia salió que no lo tenía roto sino que tenía un edema super importante en el hueso del pubis y a partir de ahí no podía dar ni un paso sin sentir dolor. Fui entrenando porque no quería parar en la segunda semana de mi llegada pero no pude porque en ningún momento estuve al cien por cien, ni siquiera al cincuenta. No podía ni tirar a puerta".

¿Es más frustrante no jugar por culpa de una lesión o por decisión técnica?

"Es más frustrante no poder jugar por las lesiones. Lo que sufrí en el Arsenal prácticamente te impide hacer muchas cosas en tu día a día. Te duele mientras duermes, cuando estornudas y hasta subiendo las escaleras. Imagínate, ir con toda la ilusión del mundo a un club que hacía un mes que me llamaba y desde la segunda semana no poder hacer nada más que intentar entrenar con muchísimo dolor. Hubo un momento en el que dije hasta aquí. Jugué tres o cuatro partidos pero como si no lo hubiera hecho porque no estaba ni al cincuenta por ciento. Pero bueno, la lesión está olvidada y a pesar de que a veces noto alguna molestia trabajo mañana y tarde para que se vaya".

Cuando vino el Celta no dudaste demasiado, imagino. ¿Estás en el sitio ideal?

"Sí. Este verano tuve diferentes propuestas. Le dije a mi agente que quería jugar en . Cuando acabé en el Arsenal estuve dos meses, todo el verano, recuperándome. Recibí propuestas de fuera que me permitían jugar la , también alguna de España, pero opté por volver a casa porque el Celta ha hecho una apuesta importantísima para que yo esté aquí. Solo espero que al final de la temporada la afición se lleve una alegría, así como el club y yo también. Tenemos plantilla de sobra como para pelear por cosas importantes".

Ya se acerca tu regreso al Camp Nou. ¿Has hablado de ello con tus ex compañeros?

"No hemos hablado todavía. A veces sí hablamos con ellos pero todavía no sobre eso".

Cuando te refieres al Barcelona lo haces con mucho cariño. ¿El del sábado que viene no es un partido más, verdad?

"No lo es. Para mí será muy especial volver a Barcelona y jugar contra mis ex compañeros. Pero iremos a ganar como queremos hacer siempre aunque los resultados no se den, iremos a Barcelona con muchísima necesidad de sacar los tres puntos e intentaremos ganar".

Hace cuatro años que no te enfrentas al Barcelona de Messi. Ahora que le conoces tan bien, ¿crees que es posible pararle si tiene el día?

"Cada día te saca una cosa nueva, cada día te sorprende veas el partido que veas. Habrá que hacer un gran partido, eso se puede hacer. Y que ellos no tengan su mejor día de cara a gol. Sí creo que se pueden sacar cosas positivas y el Celta lo ha hecho en los últimos años".

Si marcas, ¿lo celebrarás?

"No lo sé. Respeto mucho al Barcelona y seguramente si marco me alegraré pero no haré una celebración en plan eufórico porque no tendría ningún sentido".

¿Esperas algún tipo de recibimiento especial del Camp Nou?

"Cuando estuve allí noté el calor de la afición y de mis compañeros, también de los entrenadores que tuve, Luis Enrique y Valverde. Creo que guardan un buen recuerdo de mí, igual que los demás empleados del club. Espero un buen recibimiento de su parte pero en cuanto a la afición, eso es cosa suya".

A este Barcelona le sobran centrocampistas. Aleñá, por ejemplo, apenas juega. ¿Le recomendarías salir en el mercado de invierno?

"Aleñá es joven y no está teniendo la participación que él esperaba, es un club de mucho nivel y donde hay más calidad es, precisamente, en el centro del campo. Hay muchos jugadores y con mucha calidad, así que tendrá que tomar su decisión, si apostar por seguir o buscar una salida en forma de traspaso o cesión. Yo sé lo que es estar una temporada entera sin jugar y no se pasa bien. Todo jugador quiere jugar y sé lo que es hacerlo cada domingo y aunque no estén saliendo las cosas me hace feliz. Tiene que ser él quien tome la decisión pero sí le diría que el fútbol no se acaba en el Barcelona, igual sale, lo hace increíble y regresa. O, al revés, igual se queda, empieza a tener continuidad y se gana el puesto en el once, nunca se sabe".

¿Qué te parece Ansu Fati, por cierto? ¿Le conocías de Barcelona o te ha sorprendido?

"Le conocía de haberle visto un partido en categorías inferiores pero todavía no había subido con los mayores mientras estuve. Obviamente que un chico tan joven despunte en un club como el Barcelona sin haber pasado por el filial es increíble, ojalá tenga continuidad, siga creciendo y madurando y se convierta en el jugador que todo el mundo espera".