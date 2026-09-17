Denis en el ojo del huracán: grandes interrogantes antes de la batalla del Golfo

El griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudita, afronta la competición de la Copa del Golfo "Golfo 27" en medio de interrogantes sobre algunas de sus elecciones, después de que quedaran fuera nombres que ofrecieron niveles destacados con sus clubes durante el último periodo.

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Arabia Saudita acoge el torneo durante el periodo comprendido entre el 23 de septiembre en curso y hasta el 6 de octubre próximo, en una prueba importante para la selección y su cuerpo técnico, especialmente con la expectativa de la afición de ver a Arabia Saudita con una imagen diferente durante las competiciones.

Mukhtar Ali y Fares Abdi encabezan los nombres cuya ausencia ha suscitado interrogantes, después de haber mostrado buenos niveles con el Al-Ittihad, y su presencia podría haber otorgado a Donis opciones adicionales en el centro del campo y en la defensa.

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Mukhtar posee la capacidad de ofrecer soluciones diversas en el mediocampo, mientras que Fares Abdi ofreció buenos niveles en la línea defensiva, lo que llevó a algunos a preguntarse por las razones de su no convocatoria pese a lo que han mostrado recientemente.

El asunto no se detuvo en el dúo, ya que los interrogantes abarcaron también a Khaled Al-Ghannam, Nayef Masoud y Abdulaziz Al-Aliwa, además de Ayman Yahya, a la luz de los niveles que algunos de ellos ofrecieron con sus clubes.

El torneo otorga a Donis la oportunidad de responder de forma práctica a estos interrogantes, a través de los resultados y los niveles que ofrezca la selección, y hasta qué punto su lista actual es capaz de competir, especialmente porque el Golfo 27 representa una escala importante en el camino de la preparación para la próxima etapa.