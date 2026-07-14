Denilson arremete contra las estrellas de Brasil: «Vuestras publicaciones son frías... y debéis pedir perdón en un vídeo»

Diniz, leyenda de Brasil, criticó la reacción de los jugadores tras la eliminación en octavos del Mundial 2026 ante Noruega. Aseguró que sus mensajes en redes no reflejan la tristeza ni ayudan a recuperar el apoyo de la afición.

La mayoría de los jugadores usaron sus redes para comentar la eliminación ante Noruega en octavos del Mundial 2026.

Sin embargo, Denilson, exjugador del Real Betis y autor de 61 partidos con la Canarinha, cree que esas publicaciones son «demasiado frías» y alejan a la selección de su afición.

En un vídeo publicado en sus redes, el exfutbolista de 48 años explicó que, a menudo, los jugadores usan comunicados redactados por los responsables de comunicación.

El exjugador de São Paulo, Real Betis, Flamengo y Palmeiras admitió que esta práctica se ha vuelto habitual, pero que no transmite la tristeza ni la decepción de los futbolistas, ni ayuda a reconectar con la afición.

Denilson afirmó: «Grabad un vídeo auténtico, simplemente hablad y decid lo que habéis escrito… o, mejor dicho, lo que vosotros mismos habéis escrito, porque a veces es el equipo de relaciones públicas quien redacta el texto, lo cual es normal y no supone ningún problema. Pero, tío… Grabad un vídeo. La afición necesita sentir la tristeza, palpar la decepción. Los aficionados brasileños necesitan recuperar su vínculo con la selección nacional. Cuando se trata solo de un comunicado escrito, parece… no sé, demasiado frío, ¿me entendéis?… La afición necesita sentir lo que vosotros habéis sentido».

Añadió que esta medida es urgente tras el fracaso en el último Mundial y los 28 años sin títulos.

Y concluyó: «Enfrentaos a la afición… Grabad un vídeo. Limitaros a escribir es… ¡Menudo desastre!».