Denil Maldonado: "Ojalá pueda jugar la final"

El defensor de Motagua fue expulsado en el partido de vuelta de las semifinales ante Marathón, pero espera que el club apele la sanción.

Denil Maldonado está entrenando con la Selección Sub 23 de Honduras que dirige Fabián Coito, pero también tiene la mente puesta en la final del Torneo Clausura. El defensor de Motagua fue expulsado en el partido de vuelta de las semifinales ante Marathón, pero espera que el club apele la sanción.

"No sé por qué me sacaron la segunda amarilla, solo estaba quitando a mi compañero cuando vi que Moncada me sacó la otra tarjeta. No entiendo por qué, lo mío no es alegar. Si él decidió eso, lo tengo que respetar. Veremos qué pasa durante la semana", declaró el futbolista.

Y agregó: "Uno siempre da todo en cada partido y no le gusta salir de esa manera, más cuando ya se acerca la final, que motiva más. Es como que te da más coraje por la camiseta. Espero a ver lo que apela la directiva y lo que decida la Comisión. Ojalá pueda jugar la final".

Por último, Maldonado habló de la Selección bicolor. "Gracias a dios estamos aquí, mentalizados en la Selección. Motagua ya pasó, hay que cambiar de chip. Estamos tranquilos y sabemos que tenemos que dar todo", concluyó.