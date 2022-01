Dembélé, un final sobre la bocina

El futuro de Ousmane Dembélé sigue bloqueado. Después de la última reunión entre Moussa Sissoko y Marcos Lichsteiner, agentes del jugador, y la directiva azulgrana, ambas partes quedaron en intentar encontrar una solución sobre la bocina, antes del cierre de mercado. Las posturas son claras. Si renueva a la baja y no con las pretensiones económicas que pretendía, el "mosquito" seguirá perteneciendo al Barça, que bien podría mantenerle jugando en el equipo con su nuevo contrato o bien tratar de sacar dinero por él en una futura venta. Si decide no renovar a la baja e insistir demandando las condiciones económicas y prima de fichaje que pidió hace días, el Barça tiene claro que seguirá en el club y se entrenará con el resto del grupo, pero no tendrá ni un minuto de juego. Y si llega una oferta satisfactoria para todas las partes antes del cierre de mercado, Dembélé se irá traspasado y dejará algo de dinero en un club que en su día pagó por él 105 millones más 40 en variables.

Los escenarios están limpios como una mañana de primavera: o renueva a la baja, o sale traspasado o se queda sin jugar hasta final de temporada. Los agentes de Dembélé estudian el mercado, quieren desbloquear la situación y desean darle una solución al futuro de su representado. El que tiene más prisa es el Barcelona. Necesita aumentar su "fair play" para poder abordar otras contrataciones y si la situación de Dembélé no cambia, se podrían venir abajo algunas operaciones que el club ya tiene en marcha. Contra el crono, porque apenas quedan 4 días para el cierre de mercado, que se producirá el 31 de enero a las 23.59 hora española, el asunto es bastante complejo. A pesar de que ambas partes han pactado trabajar para encontrar una solución buena para desencallar el conflicto, la partida de póquer sigue jugándose y nadie se fía de nadie. Y el riesgo es francamente alto. La alta ficha de Dembélé es un duro escollo para que sus agentes encuentren un club capaz de asumir un traspaso antes del cierre de la ventana de fichajes. Si llega una oferta medianamente factible, el Barça podría aceptarla para acabar con el "culebrón". En caso contrario, si esa oferta no llega y el jugador no encuentra una salida, el Barcelona tendrá un serio problema: tendrá que aparcar operaciones ya avanzadas por otros jugadores y seguir asumiendo la ficha de Dembélé, que tiene contrato hasta junio de 2022. Otra opción de última hora sería concederle la carta de libertad. Es decir, dejar de pagar el salario de Ousmane hasta junio y permitir al futbolista que negocie como agente libre con otro club. El Barça se ahorraría parte de su salario, pero perdería dinero porque no recibiría un euro de ningún traspaso.

Si no sale, el escenario será aún más sencillo. O renueva, o no juega. El club le permitirá entrenar con el resto de compañeros, que es a lo que le obliga el contrato, pero no vestirá más la camiseta azulgrana. El tiempo corre en contra de los intereses de ambas partes y como la historia de Dembélé ha dado numerosos giros y vuelcos, nadie descarta un hipotético final en el que el jugador se avenga a renovar con el club en la "foto finish". Los teléfonos echan humo. No es para menos. Dembélé se juega su futuro. El Barcelona, su estrategia de mercado, aumentar su "fair play" y la planificación de plantilla. No va a más.