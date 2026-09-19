Pascal Groß se quedó fuera de la convocatoria para el XXL-listado de la DFB de Jürgen Klopp, pero sí le alcanzó de sobra para firmar otra actuación de primer nivel en la Premier League. En la sensacional victoria por 3-0 ante el Meiser FC Arsenal, el jugador de 35 años aportó el gol del 1-0 (31') para los Seagulls y la asistencia del tanto definitivo, obra del ex del Stuttgart Chema Andres.

Con su tercera victoria de la temporada, Groß y el Brighton escalaron así hasta la tercera plaza de la Premier League. El Arsenal, en cambio, cedió el liderato y ocupa la posición con doce puntos, dos más que el equipo de Hürzeler. Con 16 goles, el Brighton ha marcado tanto como el líder Manchester City y el Arsenal juntos (8 cada uno).

"Creo que el Arsenal puede tomarlo como un tropiezo. Su forma esta temporada había sido buena hasta ahora, pero esto sí fue una actuación realmente impactante", dijo el exprofesional de la Premier League Curtis Davies como experto para la BBC.

Mikel Arteta y Fabian Hürzeler: ¿qué dijeron los entrenadores?

"Un resultado realmente decepcionante y una actuación decepcionante", dijo el técnico campeón Mikel Arteta a Sky Sports. "Brighton subió una marcha más que nosotros. Fuimos extremadamente flojos en lo técnico y no respetamos el partido". El español felicitó con deportividad al ganador y habló de una "lección importante".

"Fue una victoria especial. No solo porque jugamos contra el mejor equipo de Inglaterra, sino también por la actuación. Estoy realmente orgulloso de mi equipo", dijo Hürzeler, que también tuvo un elogio extra para Groß: "Disfruta sobre el campo y marca goles. De verdad puedes confiar plenamente en él, y hace claramente mejores a los compañeros que tiene a su alrededor".

Para los Gunners, con Kai Havertz jugando todo el partido, no solo fue la primera derrota de la temporada entre todas las competiciones, sino también la primera pérdida de puntos tras siete victorias hasta ahora. El domingo, el City podría ampliar su ventaja sobre el Arsenal a tres puntos. Los Skyblues reciben al AFC Sunderland de Granit Xhaka.

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¿Quién se impuso en el duelo de la zona baja entre Tottenham y Aston Villa?

Mientras tanto, en la parte baja de la tabla continuó la crisis del gran rival del Arsenal, el Tottenham Hotspur. Aunque los Spurs lograron sus primeros goles de la temporada en la Premier League en el duelo ante el Aston Villa, acabaron perdiendo en casa por 2-3 frente al campeón de la Europa League.

El exjugador del Friburgo Johan Manzambi firmó sus primeras participaciones de gol en su debut como titular con el Villa. El internacional suizo marcó él mismo el 1-0 para los visitantes y asistió al excedido por el Bayern Nicolas Jackson para el 2-0. Emiliano Buendia puso el 3-0 que dejó el partido casi sentenciado, antes de que los Spurs recortaran por medio de Conor Gallagher y Jan Paul van Hecke.

El Tottenham del técnico Roberto De Zerbi cayó así de nuevo al puesto 19 de descenso, después de que el recién ascendido Coventry City sumara en casa del Nottingham Forest de Oliver Glasner, con su primer gol de la temporada, también sus tres primeros puntos y lo superara en la tabla. Si el FC Fulham suma el domingo en casa ante el Manchester United, los Spurs serían incluso colistas.

El Aston Villa de Unai Emery, por su parte, celebró su primera victoria de la temporada y su salto hasta la 15.ª plaza.

El Newcastle United de Matthias Jaissle infligió este sábado al sorprendente recién ascendido Hull City su primera derrota. En el 2-1 de las Magpies marcaron Joe Willock y Lewis Hall ya en el arranque. Yoane Wissa incluso desperdició desde el punto de penalti el 3-0 poco antes del descanso. Pese a tener una notable cuota de posesión y 21 disparos, el Hull no pasó del gol del honor de Mohamed-Ali Cho. Ambos equipos suman ocho puntos y están situados en la zona media-alta.















