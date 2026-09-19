Pascal Groß no logró entrar en la convocatoria XXL de Jürgen Klopp con la selección alemana, pero sí firmó con total solvencia otra actuación de primer nivel en la Premier League. En la sensacional victoria por 3-0 contra el Meiser FC Arsenal, el jugador de 35 años aportó el gol del 1-0 (31') para los Seagulls y la asistencia del tanto definitivo, obra del ex del Stuttgart Chema Andres.

Con su tercera victoria de la temporada, Groß y el Brighton ascendieron así a la tercera plaza de la Premier League. El Arsenal, en cambio, cedió el liderato y ocupa la posición con doce puntos, dos más que el equipo de Hürzeler. Con 16 goles, el Brighton ha marcado tantas veces como el líder Manchester City y el Arsenal juntos (ambos con 8).

"Creo que el Arsenal puede tomarse esto como un tropiezo. Su forma esta temporada había sido buena hasta ahora, pero esta sí fue una actuación realmente impactante", dijo el exprofesional de la Premier League Curtis Davies como experto para la BBC.

Mikel Arteta y Fabian Hürzeler: ¿qué dijeron los entrenadores?

"Un resultado realmente decepcionante y una actuación decepcionante", dijo el técnico campeón Mikel Arteta a Sky Sports. "Brighton subió una marcha más que nosotros. Estuvimos extremadamente flojos en lo técnico y no respetamos el partido." El español felicitó con deportividad al vencedor y habló de una "lección importante".

"Fue una victoria especial. No solo porque jugamos contra el mejor equipo de Inglaterra, sino también por la actuación. Estoy realmente orgulloso de mi equipo", dijo Hürzeler, que además tuvo un elogio extra para Groß: "Se divierte en el campo y marca goles. De verdad se puede confiar plenamente en él, y hace claramente mejores a los compañeros que tiene a su alrededor."

Para los Gunners, con Kai Havertz disputando todo el partido, no solo fue la primera derrota de la temporada entre todas las competiciones, sino también la primera pérdida de puntos tras siete victorias hasta ahora. El domingo, el City podría ampliar su ventaja sobre el Arsenal a tres puntos. Los Skyblues reciben al AFC Sunderland de Granit Xhaka.

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¿Quién se impuso en el duelo de la zona baja entre Tottenham y Aston Villa?

En la parte baja de la tabla, mientras tanto, continuó la crisis del gran rival del Arsenal, el Tottenham Hotspur. Aunque los Spurs lograron sus primeros goles de la temporada en la Premier League en el duelo con el Aston Villa, perdieron en casa por 2-3 ante el campeón de la Europa League.

El ex del Friburgo Johan Manzambi firmó sus primeras participaciones de gol en su debut como titular con el Villa. El internacional suizo marcó él mismo el 1-0 para los visitantes y asistió al excedido por el Bayern Nicolas Jackson para el 2-0. Emiliano Buendia puso el 3-0 para dejar el partido casi sentenciado, antes de que los Spurs recortaran distancias por medio de Conor Gallagher y Jan Paul van Hecke.

El Tottenham del técnico Roberto De Zerbi cayó así de nuevo al puesto 18, de descenso. Si Fulham y el recién ascendido Coventry obtienen los resultados adecuados, podría hundirse hasta el último lugar de la tabla.

El Aston Villa de Unai Emery, por el contrario, celebró su primera victoria de la temporada y el salto al puesto 15.

Matthias Jaissle y el Newcastle United infligieron este sábado la primera derrota al sorprendente recién ascendido Hull City. En el 2-1 de las Magpies marcaron Joe Willock y Lewis Hall ya en el inicio. Yoane Wissa incluso perdonó desde el punto de penalti el 3-0 poco antes del descanso. Pese a un claro dominio del juego y 21 disparos, el Hull no pasó del gol del honor de Mohamed-Ali Cho. Ambos equipos suman ocho puntos y se encuentran en la zona media alta.















