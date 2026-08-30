"Son dos chicos que pueden aportarnos, y lo harán, una dimensión distinta aquí; hoy lo han demostrado", elogió el entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovac, en Sky a los dos jugadores sobresalientes en la victoria por 2-0 en casa contra el Hamburgo SV el sábado por la noche.

Giannis Konstantelias y Konstantinos Karetsas entusiasmaron en sus debuts en la Bundesliga y le dieron al BVB algo que últimamente se echaba mucho de menos en el Signal Iduna Park: fútbol espectacular. Pero no solo por el espectáculo en sí, sino al mismo tiempo al servicio del equipo y, además, rentable en el arranque de la Bundesliga. "La plantilla te da lo que muchos quizá también exigen: cosas espectaculares. Este año hemos mejorado algo más en ese aspecto. Espero que estos chicos, que son muy fuertes técnicamente, muestren sus cualidades", había expresado Kovac sus expectativas ya antes del partido.

Lo que el técnico del BVB podría querer decir con esa dimensión distinta es lo siguiente: los dos nuevos fichajes griegos, que llegaron cada uno desde ligas europeas más pequeñas, pueden hacer todo lo que hacía Julian Brandt, que se marchó y ahora juega en el Ajax de Ámsterdam, pero además añaden un componente decisivo. Konstantelias y Karetsas son aún más desequilibrantes que Brandt porque pueden generar dinamismo en parado mejor que él. Son todavía un poco más proactivos que su predecesor alemán y tienen esa cualidad tan importante, especialmente en los espacios intermedios entre las líneas rivales, de generar impulsos por sí mismos de la nada y crear así una y otra vez nuevas situaciones de juego.

BVB: ¿Qué tal fue Giannis Konstantelias contra el HSV?

En los emocionantes primeros 45 minutos contra el HSV, Karetsas y Konstantelias fueron una y otra vez el pilar fundamental del juego ofensivo del Dortmund. Este último confirmó las buenas sensaciones que ya había dejado en la Supercopa contra el Bayern de Múnich (1-2) el pasado fin de semana: la conducción cerrada de Konstantelias a la máxima velocidad es impresionante, al igual que su agilidad y su fluidez de movimientos. A ello se suma un alto grado de agresividad sin balón, algo que demostró el sábado por la noche, no en último lugar, con una recuperación en el centro del campo, muy celebrada frenéticamente por el público, al cabo de alrededor de media hora.

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Que Konstantelias marcara poco antes del descanso el 2-0 definitivo y celebrara así también su debut goleador con el BVB fue la tantas veces citada guinda del pastel. "La primera parte fue top, perfecta. Hicimos todo lo que queríamos hacer", se deshizo en elogios el jefe de la defensa, Waldemar Anton, en Sky sobre la actuación global del Dortmund en el primer tiempo. El gol de Konstantelias llegó con algo de fortuna, porque el balón fue desviado por un defensa del Hamburgo, pero aun así rebosó creatividad, ya que el internacional griego en realidad había buscado el palo corto con una definición sin mirar.

Con su desparpajo, Konstantelias, tras apenas unos 100 minutos con la camiseta negra y amarilla, ya va camino de convertirse en ídolo de la afición. Y uno puede imaginar perfectamente cómo podría haber continuado ese camino en las próximas semanas. Pero, algo muy triste no solo desde la perspectiva del BVB, sino también desde la del espectador neutral de la Bundesliga, desde la tarde del domingo ya está claro que, por el momento, no volveremos a ver a Konstantelias desplegar un fútbol tan brillante como en su estreno liguero.

¿Cuánto tiempo estará de baja Giannis Konstantelias en el BVB?

Un día después del inicio de la Bundesliga, el Dortmund tuvo que confirmar los peores temores: Konstantelias sufrió una rotura del ligamento cruzado en su debut liguero y estará de baja durante varios meses. "Esta noticia nos afecta mucho, porque Giannis ya ha demostrado en muy poco tiempo por qué vemos en él a un gran jugador para el Borussia Dortmund", dijo el director general deportivo Lars Ricken. "Ahora, sin embargo, tanto su foco como el nuestro están puestos en su recuperación. Giannis cuenta con todo nuestro apoyo."

La preocupación, que ahora se ha confirmado, de que Konstantelias probablemente no podrá jugar hasta bien entrada la primavera de 2027 por la rotura del ligamento cruzado ya estaba muy presente el sábado por la noche. "Aquí ya tenemos que hablar de algo más grave. El domingo le haremos pruebas. Pero, al menos por lo que me ha dicho el médico, no suena bien", ya se temía lo peor Kovac.

Poco después de rozar su segundo gol, Konstantelias se lesionó la rodilla en un movimiento desafortunado durante un duelo, cayó primero al suelo y, al ser sustituido en el minuto 54, parecía bastante desesperado. Tras un estreno tan prometedor, su larga baja supone un duro golpe, tanto para él mismo como para el BVB.

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El fichaje de 26 millones de euros ya ha dejado más que entrever que mejora de forma significativa el juego ofensivo del Borussia. Y que, al mismo tiempo, sin él este resulta claramente más pesado. Que el BVB ya no se mostrara tan dominante en la segunda parte se debió, por un lado, sin duda a la clara mejoría de rendimiento de los visitantes de Hamburgo. Pero, por otro, con Konstantelias también se marcharon del campo muchísima movilidad e imaginación.

"Cuando Dortmund juega de derecha a izquierda, juega entre líneas, primero te toca correr mucho detrás del balón y realmente no consigues entrar en la presión. Ese fue nuestro problema", explicó el capitán del HSV, Nicolai Remberg, en Sky por qué apenas habían podido oponer resistencia al BVB en la primera mitad.

Giannis Konstantelias y Konstantinos Karetsas entusiasman en el BVB

Konstantelias fue, junto a su compatriota Karetsas, la pieza más importante de los problemas del Hamburgo, ya que fueron precisamente los dos nuevos genios creativos los que rotaron constantemente con inteligencia, los que mantuvieron el juego entre líneas a un nivel enormemente alto con su perfecto dominio del balón, dándole rapidez y al mismo tiempo precisión. "Brutal", calificó Anton la actuación de los dos griegos. "La movilidad que tienen, lo peligrosos que son, eso es una gran cualidad a esa edad y también lo necesitamos para el futuro. Me alegro de que estén con nosotros."

No solo a los aficionados del BVB les habrá parecido una pena, tras estas primeras impresiones del dúo, que Karetsas ya no vaya a tener a su lado por el momento y durante más tiempo a su socio ideal. Y desde la perspectiva del Dortmund surge la pregunta urgente: ¿cómo sustituir a Konstantelias? "Lo sentí muchísimo por el chico. Desde el primer día ha tenido una gran presencia aquí, también en el vestuario. Todos le tenemos ya mucho cariño", subrayó el director deportivo Ole Book, que había seguido con gesto preocupado la lesión del mediapunta, al que él y los otros dirigentes del club querían sí o sí.

El sábado, Kovac dio entrada al partido al más defensivo Marcel Sabitzer por Konstantelias, y al austríaco se le notó, como era de esperar, la falta del desparpajo de su predecesor. Por perfil de juego puro, Samuele Inacio, que tras entrar contra el HSV llamó la atención por una roja exprés y tuvo que marcharse rápidamente de nuevo del campo, sería el sustituto predestinado de Konstantelias. Pero se puede dudar de que el gran talento de 18 años esté ya preparado en la medida necesaria para ello.

¿Podría volver ahora Jadon Sancho otra vez al BVB?

Maximilian Beier es una alternativa más experimentada, aunque entonces Kovac tendría que volver a apartarse de su plan de utilizar en el futuro al internacional alemán en uno de los dos carriles. Y así quedaría vacante en la plantilla el puesto de Beier para las bandas.

Sea como sea, es perfectamente imaginable que las cabezas pensantes de los fichajes vuelvan a echar humo en los pocos días que quedan hasta el cierre del mercado de verano, el martes (1 de septiembre) a las 20:00. Eso también dejó entrever el director general deportivo Ricken, incluso antes de que la demoledora diagnosis fuera oficial: "Dependiendo de la gravedad real de la lesión, orientaremos nuestros siguientes pasos en consecuencia. Pero una cosa está clara: en los próximos tres días no tenemos nada previsto."

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Pero ¿qué ayuda de última hora podría entrar en consideración como sustituto directo de Konstantelias? Said El Mala, el jugador deseado por el Dortmund antes del acuerdo por Konstantelias, ha renovado con el 1. FC Colonia y ya no está disponible. Otro nombre podría volver a imponerse ahora: Jadon Sancho. El inglés sería una solución predestinada, es un perfil de jugador similar al de Konstantelias y, como él y Karetsas, también tiene la capacidad de generar dinamismo en parado. Las especulaciones sobre un nuevo regreso de Sancho al BVB se habían multiplicado en las últimas semanas y meses, aunque, evidentemente, remitieron tras las incorporaciones de Karetsas y Konstantelias.

En Dortmund, en cualquier caso, Sancho vivió las mejores etapas de su carrera hasta ahora. Y tras el final de su contrato con el Manchester United, el ya de 26 años sigue sin nuevo club y llegaría libre. En ese sentido, por tanto, sería un riesgo reducido, aunque Sancho tendría que estar dispuesto a aceptar una rebaja salarial importante para un tercer ciclo en el Borussia. Y luego queda también la cuestión deportiva de si el que fuera supertalento puede volver a alcanzar su máximo nivel. Sus recientes cesiones al Chelsea y al Aston Villa fueron, como es sabido, en gran medida decepcionantes.