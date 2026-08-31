"Son dos chicos que pueden aportarnos, y lo harán, una dimensión diferente aquí; eso es lo que han demostrado hoy", elogió el entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovac, en Sky a los dos jugadores sobresalientes en la victoria en casa por 2-0 ante el Hamburger SV del sábado por la noche.

Giannis Konstantelias y Konstantinos Karetsas habían maravillado en sus debuts en la Bundesliga y le dieron al BVB algo que últimamente se echaba mucho de menos en el Signal Iduna Park: fútbol espectacular. Pero no solo por el espectáculo en sí, sino al mismo tiempo al servicio del equipo y, en el arranque de la Bundesliga, también decisivo para ganar. "El personal te da eso que quizá muchos también exigen: cosas espectaculares. Este año hemos mejorado algo más en ese sentido. Espero que estos chicos, que son muy fuertes técnicamente, muestren sus capacidades", había formulado Kovac ya antes del partido unas expectativas acordes.

Lo que el técnico del BVB podría querer decir con esa otra dimensión es esto: los dos nuevos fichajes griegos, que llegaron cada uno desde ligas europeas más pequeñas, pueden hacer todo lo que hacía Julian Brandt, que se marchó y ahora juega en el Ajax de Ámsterdam, pero añaden además un componente decisivo. Konstantelias y Karetsas son aún más diferenciales que Brandt porque generan dinamismo desde parado mejor que él. Son un poco más proactivos que su predecesor alemán y tienen esa cualidad, tan importante especialmente en los espacios entre líneas del rival, de crear impulsos por sí mismos de la nada y generar así una y otra vez nuevas situaciones de juego.

BVB: ¿Qué tal estuvo Giannis Konstantelias contra el HSV?

En los emocionantes primeros 45 minutos contra el HSV, Karetsas y Konstantelias fueron una y otra vez el pilar del juego ofensivo del Dortmund. Este último confirmó las buenas sensaciones que ya había dejado en la Supercopa contra el Bayern de Múnich (1-2) el pasado fin de semana: la conducción en corto de Konstantelias a máxima velocidad es impresionante, al igual que su agilidad y fluidez en los movimientos. A ello se suma un alto grado de agresividad sin balón, algo que demostró el sábado por la noche no en último término con su recuperación en el centro del campo, celebrada con frenesí por el público, al borde de la media hora.

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Que Konstantelias marcara poco antes del descanso el 2-0 definitivo y celebrara de paso también su estreno goleador con el BVB fue la tan citada guinda del pastel. "La primera parte fue top, fue perfecta. Hicimos todo lo que queríamos hacer", se deshizo en elogios el jefe de la defensa, Waldemar Anton, en Sky sobre la actuación colectiva del Dortmund en el primer tiempo. El gol de Konstantelias llegó con algo de fortuna, porque el balón fue desviado por un defensa del Hamburgo, pero aun así rebosó creatividad, ya que el internacional griego en realidad había buscado el palo corto con una definición sin mirar.

Con su desparpajo, Konstantelias, tras apenas unos 100 minutos sobre el césped con la camiseta negro y amarilla, ya va camino de convertirse en un favorito de la afición. Y uno puede imaginar perfectamente cómo habría podido continuar ese camino en las próximas semanas. Pero, algo muy doloroso no solo desde la perspectiva del BVB, sino también desde la del espectador neutral de la Bundesliga, desde última hora de la tarde del domingo está claro que por ahora ya no veremos a Konstantelias revolotear con tanta brillantez como en su estreno liguero.

¿Cuánto tiempo estará de baja Giannis Konstantelias en el BVB?

Un día después del estreno en la Bundesliga, el Dortmund tuvo que confirmar los peores temores: Konstantelias sufrió una rotura del ligamento cruzado en su debut liguero y, por tanto, estará de baja durante varios meses. "Esta noticia nos golpea muy duro, porque Giannis ya ha demostrado en muy poco tiempo por qué vemos en él a un gran jugador para el Borussia Dortmund", dijo el director general deportivo Lars Ricken. "Pero ahora, por el momento, tanto su foco como el nuestro están puestos en su recuperación. Giannis tiene todo nuestro apoyo."

La preocupación que ahora se ha confirmado, que Konstantelias con una rotura del ligamento cruzado probablemente no podrá jugar hasta bien entrada la primavera de 2027, ya estaba muy presente el sábado por la noche. "Tenemos que hablar de algo más serio. El domingo tendremos las pruebas. Pero, al menos por lo que me ha dicho el médico, no suena bien", ya se temía lo peor Kovac.

Poco después de rozar su segundo gol, Konstantelias se lesionó la rodilla en un movimiento desafortunado durante un duelo, cayó primero al suelo y se mostró bastante desesperado cuando fue sustituido en el minuto 54. Tras un estreno tan prometedor, su larga baja es un golpe durísimo, tanto para él mismo como para el BVB.

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El fichaje de 26 millones de euros ya ha dejado entrever más que de sobra que hace progresar de forma significativa el juego ofensivo del Borussia. Y que, al mismo tiempo, sin él el equipo aparece bastante más espeso. Que el BVB ya no se mostrara tan dominante en la segunda parte se debió, por un lado, sin duda a la clara mejoría en el rendimiento de los visitantes de Hamburgo. Pero, por otro, con Konstantelias también abandonaron el campo muchísima movilidad e ingenio.

"Cuando el Dortmund juega de derecha a izquierda, juega entre líneas, primero te hace correr mucho detrás y realmente no consigues entrar bien en la presión. Ese fue nuestro problema", explicó el capitán del HSV, Nicolai Remberg, en Sky, por qué su equipo tuvo tan poco que oponer al BVB en el primer tiempo.

Giannis Konstantelias y Konstantinos Karetsas entusiasman en el BVB

Konstantelias fue, junto a su compatriota Karetsas, la pieza más importante en los problemas del Hamburgo, ya que fueron precisamente esos dos nuevos espíritus creativos quienes rotaron constantemente con inteligencia, quienes mantuvieron el juego entre líneas a un nivel enormemente alto con su perfecto dominio del balón y le dieron velocidad y precisión al mismo tiempo. "Brutal", calificó Anton la actuación de los dos griegos. "La movilidad que tienen, lo peligrosos que son, eso es una gran cualidad a esa edad y también es lo que necesitamos para el futuro. Me alegra que estén con nosotros."

No solo a los aficionados del BVB deberían parecerles una pena, tras estas primeras impresiones del dúo, que Karetsas ya no tenga a su lado por un tiempo a su socio ideal. Y desde la perspectiva del Dortmund surge una pregunta urgente: ¿cómo sustituir a Konstantelias? "Me dio muchísima pena por el chico. Desde el primer día ha tenido una gran presencia aquí, también en el vestuario. Todos le hemos cogido ya mucho cariño", subrayó el director deportivo Ole Book, que había seguido con gesto preocupado la lesión del mediapunta, al que él y los demás dirigentes del club querían sí o sí.

El sábado, Kovac dio entrada al partido al más defensivo Marcel Sabitzer en lugar de Konstantelias, y al austríaco se le notó, como era de esperar, la falta del desparpajo de su predecesor. Puramente por perfil de juego, Samuele Inacio, que llamó la atención tras su entrada ante el HSV por una roja fulminante y tuvo que abandonar rápidamente el campo, sería el reemplazo predestinado de Konstantelias. Sin embargo, se puede dudar de que el gran talento de 18 años esté ya preparado para ello en la medida necesaria.

¿Podría ahora Jadon Sancho regresar otra vez al BVB?

Maximilian Beier es una alternativa con más experiencia, aunque entonces Kovac tendría que volver a apartarse de su plan de utilizar en el futuro al internacional alemán en uno de los dos carriles. Y entonces, claro, quedaría vacante en la plantilla el puesto de Beier para las bandas.

Sea como sea, es perfectamente imaginable que las cabezas pensantes en materia de fichajes vuelvan a echar humo en los pocos días que quedan hasta el cierre del mercado de verano, el martes (1 de septiembre) a las 20:00. Eso también lo dejó entrever el director general deportivo Ricken, incluso antes de que la devastadora diagnosis fuera oficial: "Dependiendo de la gravedad real de la lesión, orientaremos en consecuencia nuestros próximos pasos. Pero una cosa está clara: en los próximos tres días no tenemos nada previsto."

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Pero, ¿qué ayuda de última hora podría entrar en consideración como sustituto directo de Konstantelias? Said El Mala, el jugador deseado por el Dortmund antes del acuerdo por Konstantelias, ha renovado con el 1. FC Colonia y ya no está disponible. En cambio, ahora podría volver a imponerse otro nombre: Jadon Sancho. El inglés sería una solución predestinada, es un tipo de jugador parecido a Konstantelias y, como él y Karetsas, también tiene la calidad de generar dinamismo desde parado. En las últimas semanas y meses hubo muchísimas especulaciones sobre un nuevo regreso de Sancho al BVB, aunque lógicamente se enfriaron tras los fichajes de Karetsas y Konstantelias.

En Dortmund, Sancho vivió en cualquier caso los mejores momentos de su carrera hasta ahora. Y, tras el final de su contrato con el Manchester United, el ahora ya de 26 años sigue sin nuevo club y llegaría libre. En ese sentido, sería un riesgo reducido, aunque Sancho tendría que estar dispuesto a aceptar una importante rebaja salarial para un tercer paso por el Borussia. Y luego queda también la cuestión deportiva de si el que fuera supertalento alguna vez puede volver a alcanzar su máximo nivel. Sus recientes cesiones al Chelsea y al Aston Villa, como es sabido, fueron en gran medida decepcionantes.

"Hay pocos nombres que electrizan más a la gente en Dortmund que Jadon. Es así", dijo el jefe del BVB, Carsten Cramer, el domingo por la noche en Sky90, al ser preguntado por un posible regreso de Sancho. "Ha sido así durante todo el verano", añadió. Pero: "No comentamos en absoluto ningún nombre".

Eso probablemente también se aplique a Nick Woltemade. Bild informó el domingo de que el delantero del DFB, en crisis, volvía a jugar un papel en las reflexiones de los dirigentes del Dortmund tras el shock por Konstantelias. Sin embargo, cabe dudar de que el Newcastle United vaya a dejar salir con tan poca antelación a ese espigado delantero tan dotado técnicamente.