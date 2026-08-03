La pretemporada llega a su fin, ya se han disputado los primeros partidos oficiales y el mercado de fichajes está en plena ebullición. La nueva temporada de la Eredivisie está ya realmente a la vuelta de la esquina. En una serie de previas de temporada, analizamos esta semana a los dieciocho clubes de la Eredivisie. En este artículo, ponemos el foco en el Ajax. Analizamos su verano de fichajes, profundizamos en el estilo de juego de Míchel, señalamos a un jugador que puede sorprender y hacemos algunas otras predicciones (atrevidas) para la nueva temporada.

Míchel afronta como nuevo entrenador del Ajax una tarea durísima: volver a convertir al conjunto de Ámsterdam en candidato al título. A la hora de reforzar la plantilla, se ha apostado conscientemente por jugadores con experiencia que puedan marcar diferencias de inmediato. Si ese cambio de rumbo será suficiente para devolver al Ajax a la élite, deberá verse en los próximos meses.

La temporada 2025/26 fue para el Ajax una de esas para olvidar cuanto antes. Después de que el título de liga se escapara por los pelos con Francesco Farioli, su sucesor John Heitinga tuvo que volver a apostar por un fútbol atractivo. Sin embargo, prácticamente cada decisión que se tomó salió mal. En una sola temporada hubo nada menos que tres entrenadores principales distintos al frente del equipo y, con mucho sufrimiento, finalmente se aseguró a través de los play-offs por Europa un billete para la ronda previa de la Conference League.

El director deportivo Jordi Cruijff intervino entonces con firmeza. Se hizo una gran criba en la plantilla y, con nada menos que cinco incorporaciones, el Ajax sumó una importante dosis de experiencia y liderazgo. El objetivo es cristalino: el club debe volver a pelear por los títulos y tratar de cerrar la brecha con el PSV. Por ello será especialmente interesante ver si Míchel logra moldear, a partir de una plantilla que sobre el papel está mucho mejor equilibrada que la temporada pasada, un equipo que convenza semana tras semana.

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Altas y bajas

Mientras que la directiva del Ajax en el verano de 2025 apuntó sobre todo a fichajes con calidad técnica, en las últimas semanas el énfasis ha estado en primer lugar en la experiencia. Con Julian Brandt, Marcos Leonardo, Paulo Henrique y Tolu Arokodare, el conjunto de Ámsterdam ha incorporado la necesaria dosis de oficio y calidad, mientras que la llegada de Marc-André Ter Stegen lleva semanas en el aire. También Daley Blind debe desempeñar un papel importante con su experiencia. Por Leonardo, el Ajax llegó incluso a pagar casi veinte millones de euros.

Sin embargo, también hay riesgos asociados a varios de estos jugadores. Así, el Ter Stegen de 34 años solo disputó doce partidos oficiales en los últimos dos años debido a las lesiones, mientras que Blind ya tiene 36. ¿No frena eso el desarrollo de Youri Baas y Dies Janse?

Cruijff, mientras tanto, siguió haciendo una importante criba. Los jugadores con salarios más altos, Wout Weghorst y Branco van den Boomen, se marcharon libres, mientras que Sivert Mannsverk fue vendido por una cantidad de traspaso modesta. Por el gran talento Sean Steur, el Ajax ingresó nada menos que 23,5 millones de euros. Además, con la salida de los cedidos Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu y Viteszlav Jaros también se liberó bastante espacio en la masa salarial. Lo mismo ocurre con Chuba Akpom, que firmó un traspaso al Ipswich Town por más de 9 millones de euros.

En cualquier caso, el Ajax quiere reforzarse en las próximas semanas con un nuevo mediocentro de contención, pero además parece tener que contar con una salida de Mika Godts. El belga está claramente en el punto de mira del Paris Saint-Germain, que ya tiene un acuerdo personal a grandes rasgos con la estrella del conjunto de Ámsterdam y ha presentado por él una oferta inicial de 45 millones de euros.

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Resultados en la pretemporada

Como el Ajax entró ya en la segunda ronda previa de la Conference League, comenzó pronto la preparación para la nueva temporada. Para Míchel, las últimas semanas han estado marcadas sobre todo por la asimilación de su estilo de juego.

Los resultados tuvieron una importancia secundaria. El Ajax abrió la pretemporada con una derrota por 3-1 ante el Panathinaikos, tras lo cual fue creciendo la confianza gracias a las victorias frente a AEK Larnaca (1-0), Olympiakos (1-0) y Burnley (2-1). Entre medias también empató 1-1 contra el VfL Bochum. Además, en la segunda ronda previa de la Conference League, el equipo de Míchel se deshizo con autoridad del FK Vojvodina. En el global de los dos partidos, el club serbio fue derrotado por un contundente 8-2. Marcos Leonardo y Tolu Arokodare marcaron el domingo sus primeros goles no oficiales con la camiseta del conjunto de Ámsterdam ante el FC Volendam (1-3).

Los jóvenes grandes talentos Pharell Nash (18), Jinairo Johnson (19), Mohamed Abdalla (16) y Abdellah Ouazane (17) tuvieron todos oportunidades en las últimas semanas para mostrarse ante el técnico español. De todos ellos, fue especialmente Ouazane quien causó una gran impresión. El centrocampista dio una bonita asistencia en el partido de ida ante el Vojvodina y después marcó el gol de la victoria en el amistoso contra el Burnley.

También Oscar Gloukh dio un paso al frente. Tras una decepcionante temporada de debut en Ámsterdam, el israelí lanzó una señal clara a Míchel con un hat-trick en la vuelta contra el Vojvodina.

El estilo de juego

El estilo de juego de Míchel está claro. El Ajax debe llevar la iniciativa. La posesión del balón es el punto de partida. El técnico español quiere que su equipo juegue arriba, presione pronto y genere ocasiones con mucho movimiento sin balón. La recuperación inmediata del balón también es una parte importante de su filosofía futbolística.

Con balón, el Ajax parte de un 4-3-3 con un mediocentro de contención por delante de la defensa. A partir de ahí, uno de los laterales se incorpora al centro del campo, mientras que el otro se sitúa junto a los centrales. Así se genera una salida con tres defensas centrales y un mediocentro de contención que protegen el equilibrio defensivo. El bloque ofensivo está formado por dos extremos, el lateral adelantado y dos centrocampistas de vocación ofensiva que deben generar peligro entre líneas y alrededor del área. El delantero Marcos Leonardo debe permanecer lo máximo posible como referencia. Del brasileño se espera sobre todo que actúe como finalizador.

En defensa, Míchel apuesta por un equipo compacto, con distancias cortas entre líneas. A partir de ahí, el Ajax presiona con frecuencia arriba desde una estructura 4-4-2, en la que el mediapunta pasa a jugar junto al delantero.

Por ahora, Míchel está satisfecho con la manera en la que su equipo está asimilando esos principios. "Siempre digo que cuando un jugador da un paso adelante para presionar, transmite energía al equipo. Si corro con una determinada determinación para robar un balón, el equipo siente que tenemos la energía para recuperarlo. Esa energía debe fluir constantemente. En cada acción le demuestras a tu compañero que quieres ayudar".

"Y para atacar no necesitamos uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni diez, sino once jugadores. Queremos once jugadores para atacar. Eso debe hacerse con plena convicción y con una cierta alegría", dijo recientemente en la web oficial del Ajax.

Para ejecutar ese estilo de juego de manera óptima, hacen falta jugadores con técnica y con inteligencia táctica, que reconozcan los espacios y sepan cómo ocuparlos. Eso también explica por qué el Ajax se fijó este verano en jugadores como Julian Brandt, Daley Blind, Caio Henrique y, casi con total seguridad, Marc-André Ter Stegen.

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El jugador clave

Quizá el secreto mejor guardado de este mercado de fichajes fue la llegada de Julian Brandt al Ajax. El mediapunta de 30 años firmó libre en Ámsterdam y arranca así, tras siete temporadas en el Borussia Dortmund, su primera aventura en el extranjero.

Sobre el papel, el internacional alemán en 48 ocasiones pasa a ser de inmediato uno de los grandes referentes de la Eredivisie. La pregunta es sobre todo hasta qué punto está realmente en forma Brandt, pero si alcanza su nivel, el Ajax contará con un jugador que puede decidir partidos con su técnica, creatividad y visión de juego.

Ese es exactamente el tipo de futbolista que al Ajax le faltó a menudo en el centro del campo la temporada pasada. El juego ofensivo se mostró con frecuencia espeso y demasiado previsible, por lo que el conjunto de Ámsterdam dependió habitualmente de la clase individual de Mika Godts. Con Brandt, Míchel dispone de un mediapunta al que se puede encontrar incluso bajo mucha presión, que encuentra soluciones en espacios reducidos y que puede dejar a jugadores delante del portero con un solo pase filtrado. Marcos Leonardo es un delantero que puede beneficiarse de ello.

Ahora que un gran traspaso de Godts al PSG parece cada vez más realista y todavía hay incertidumbre sobre su posible sustituto, Brandt apunta a convertirse en el jugador más creativo del Ajax.

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¿Quién va a explotar?

Si Abdellah Ouazane es capaz de mantener la línea mostrada en la pretemporada, tiene todo para convertirse esta temporada en una sensación en el centro del campo del Ajax. La competencia en la posición de mediapunta es fuerte con la llegada de Julian Brandt y la presencia de Oscar Gloukh, pero el joven Ouazane, de 17 años, también puede desenvolverse perfectamente como interior. Además, tiene mucho que aprender de los centrocampistas más experimentados de la plantilla.

Después de la victoria amistosa contra el Burnley, Míchel elogió al talento en declaraciones a Ajax Life y parece dispuesto a darle muchas oportunidades la próxima temporada. "Las actuaciones de Ouazane son de primer nivel. Aún debe seguir desarrollándose, pero sin duda es un jugador que puede ayudarnos".

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¿Cuándo será un éxito la temporada?

El Ajax cerró la pasada temporada con una desventaja de nada menos que 24 puntos respecto al campeón de liga, el PSV. Aun así, el director deportivo Jordi Cruijff expresó hace unos meses la enorme ambición de volver a pelear directamente por el título esta temporada.

Esas palabras se vieron reforzadas este verano. Con varias incorporaciones experimentadas y de gran calidad, el Ajax dejó claro que el club quiere lanzarse al ataque de inmediato. Además, esa ambición tiene una explicación clara. Países Bajos ha perdido definitivamente la sexta plaza en la clasificación de coeficientes de la UEFA en favor de Portugal, por lo que la Eredivisie solo tendrá un billete directo para la Champions League a partir del verano de 2027.

Tras varias temporadas decepcionantes, los aficionados vuelven a anhelar un equipo que compita por los títulos. Las expectativas han aumentado mucho por el ambicioso verano de fichajes. Así, hacer una seria apuesta por el título de liga parece ser el objetivo mínimo para Míchel y el Ajax.

Predicciones (atrevidas)

Jugador del Año: Julian Brandt. Si el alemán se mantiene en forma, se convertirá de inmediato en el cerebro creativo del Ajax. Su visión de juego, técnica y experiencia elevarán el nivel del centro del campo.

Mayor decepción: Maher Carrizo. El Ajax invirtió con fuerza el pasado invierno en el argentino, pero por ahora todavía no parece contar con un sitio en el once inicial. La paciencia de Carrizo volverá a ponerse a prueba la próxima temporada con un papel de suplente. No es tanto que al propio Carrizo le falte mucho, sino que simplemente hay otros jugadores por delante en la jerarquía.

Mejor fichaje: Julian Brandt. ¿Quién si no? El Ajax incorpora a coste cero a un internacional alemán en 48 ocasiones que ha rendido durante años al máximo nivel. El creativo bien puede acabar siendo el mejor fichaje del verano en la Eredivisie.

Máximo goleador: Marcos Leonardo. El brasileño es un goleador contrastado. Con Brandt como asistente y suficiente suministro desde las bandas, será con diferencia el máximo goleador del Ajax en la temporada 2026/27.

Resultado europeo: Semifinales de la Conference League. El Ajax cuenta con más calidad individual que muchos de los participantes y por eso puede llegar lejos. Sin embargo, para ganar realmente el trofeo, todo tendrá que salir a la perfección.

Posición final en la Eredivisie: Segundo puesto. El Ajax ha recibido este verano una importante inyección de calidad, pero el PSV sigue siendo por ahora el equipo a batir. Todo apunta a que la defensa del PSV se reforzará de forma notable en las próximas semanas. La plantilla del conjunto de Eindhoven sigue rebosando calidad individual y cuenta con una cantidad excepcional de jugadores capaces de marcar la diferencia. Si pilares como Joey Veerman, Sergiño Dest y Ricardo Pepi se marchan tarde en el mercado sin sustitutos de nivel equivalente, la lucha por el título volverá a quedar completamente abierta.

En la antesala de la primera jornada de la Eredivisie, esta semana destacamos a los dieciocho clubes. ¿Tienes curiosidad por saber cuándo se publicará la previa de temporada de tu club favorito? Pregúntalo en los comentarios. Y comparte también tus predicciones (atrevidas) sobre el Ajax.































