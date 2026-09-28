La crisis entre el Barcelona y el Real Madrid se dirige hacia un nuevo capítulo fuera del terreno de juego, después de que se fijara la fecha de comparecencia de Florentino Pérez, presidente del club blanco, ante la justicia en la capital española, en el marco de la demanda presentada por el Barcelona a raíz de unas declaraciones que realizó durante una rueda de prensa el pasado mes de mayo.

Segúnlo informado por el diario "Marca", Florentino Pérez asistirá a un acto de conciliación con el Barcelona el próximo 25 de noviembre, a las 9:40 de la mañana, en los juzgados de Madrid, en un paso que representa una nueva etapa del conflicto en aumento entre ambos rivales.

El Barcelona exige a Florentino que se retracte

La sesión se produce a raíz de una solicitud presentada por el Barcelona contra Florentino Pérez por injurias, en la que el club catalán exige al presidente del Real Madrid que se retracte de una serie de declaraciones que considera que perjudicaron la imagen y la reputación del club.

El objetivo principal del acto de conciliación será alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto, si bien el Barcelona ya ha determinado el paso al que podría recurrir en caso de que el presidente del Real Madrid no atienda sus exigencias.

Según la postura declarada del Barcelona, la ausencia de Pérez en la sesión, o su asistencia sin retractarse de las declaraciones en litigio, podría llevar al club a presentar una querella penal contra él, con lo que la crisis pasaría de ser un enfrentamiento mediático entre ambos clubes a un conflicto ante la justicia.

Unas declaraciones que encendieron la crisis

Las raíces del caso se remontan a la rueda de prensa que ofreció Florentino Pérez el pasado 12 de mayo, cuando habló del caso Negreira y dirigió duras críticas al Barcelona, afirmando que lo que describió como corrupción en el caso era "sistémico" y que representaba "el mayor escándalo de la historia".

El presidente del Real Madrid dijo en sus declaraciones que el caso no se puede olvidar, señalando que su club está trabajando en la preparación de un dossier de 500 páginas para enviarlo a la UEFA, y aseguró además que había hablado con responsables de la organización sobre el expediente.

Pérez también dijo que el Real Madrid no es siempre el equipo que se ve perjudicado por las decisiones, y añadió que el Barcelona "siempre sale beneficiado", antes de insistir en la necesidad de que la UEFA intervenga en el caso.

El presidente del Real Madrid lanzó otra declaración que suscitó una gran polémica, cuando dijo que los siete títulos de Liga que ha logrado el club podrían haber sido 14, alegando que siete títulos le fueron "robados" a su equipo.

Yuste responde: el caso se dirige a la escalada

Las declaraciones de Pérez provocaron la ira de la directiva del Barcelona, que las consideró ofensivas para el club y su reputación, lo que llevó a Rafa Yuste, vicepresidente del Barcelona, a responder días después con contundentes declaraciones.

Yuste dijo que Florentino Pérez "recurrió a la difamación para desestabilizarnos", asegurando que ambas partes se verían en los tribunales, e insistiendo en que el Barcelona no permitirá que se ofenda el nombre del club ni su escudo.

El pasado mes de junio, el Barcelona anunció oficialmente el inicio de las acciones legales, aclarando que había presentado una solicitud para celebrar un acto de conciliación antes de interponer una querella penal contra Florentino Pérez por injurias, con base en el artículo 205 del Código Penal español.

El club afirmó que su objetivo con esta medida es obligar a Pérez a retractarse de determinadas declaraciones que el Barcelona considera falsas y ofensivas para su imagen y reputación.

Con la fijación de la sesión del 25 de noviembre, Florentino Pérez tiene por delante una cita judicial decisiva, mientras que la principal incógnita sigue siendo si el enfrentamiento terminará en los límites del acto de conciliación, o si la disputa entre los dos gigantes del fútbol español pasará efectivamente a una querella penal.











