Dele Alli, del Tottenham, herido por cuchillo en un intento de robo en su casa

Dele Alli vivió una auténtica pesadilla cuando se encontraba en su domicilio y fue abordado por dos sospechosos que le atacaron con un cuchillo para robarle.

Desde esta temporada puedes seguir toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

El jugador del Tottenham se resistió y tras el forcejeó sufrió heridas faciales leves. Tras tomársele declaración, no precisó hospitalización.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del miércoles cuando presuntamente dos individuos irrumpieron en su casa robando artículos de joyería, incluidos relojes, antes de huir tal y como afirmó un portavoz de la policía.

Han abierto una investigación para esclarecer lo sucedido en otro robo más a un futbolista, en este caso estando dentro de la vivienda. Algo que no olvidará Alli, compañero entre otros de Son, Kane o Lloris en un que se ha quedado estupefacto con la noticia.

El artículo sigue a continuación

El jugador ha querido dar las gracias por los mensajes de apoyo a través de las redes sociales afirmando que "ha sido una horrible experiencia, pero estamos todos bien".

Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support.