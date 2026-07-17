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Delantero de la selección española: «Tendré que darle la mano a Trump para que no me meta en la cárcel»

B. Iglesias
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EE. UU.

El presidente de Estados Unidos asistirá a la final del Mundial

Borja Iglesias, delantero de España, ironizó sobre la posibilidad de cruzarse con el presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de entrega de premios tras la final del Mundial 2026, el domingo en el estadio MetLife.

En un vídeo de la revista Panenka, le preguntaron si saludaría al presidente estadounidense en el podio. Iglesias, crítico con Trump, respondió entre risas: «No tengo ganas de que me metan en la cárcel».

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Pese a haber jugado pocos minutos, el delantero sigue influyendo en la concentración de «La Roja» gracias al ambiente familiar del grupo.

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El delantero español es conocido por su franqueza al opinar sobre temas sociales y políticos.

Sobre la posibilidad de saludar a Trump, el jugador de 33 años admitió: «He pensado e incluso imaginado ese momento. Ojalá sea en un instante de gran alegría, que pase rápido y lo olvide».

Y añadió: «A veces hay que olvidar ciertos momentos», pues no cree que sea el momento adecuado para «suscitar polémica».

Y concluyó: «La gente conoce mis ideas, me encanta actuar, pero no soy todopoderoso y hay momentos que se escapan a mi control. Es complicado».


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