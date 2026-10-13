Del vestuario a los despachos: el amigo de Cristiano Ronaldo se incorpora a la Federación Portuguesa

El portugués Pepe inició una nueva etapa en su carrera futbolística después de incorporarse al consejo de administración de la fundación de la Federación Portuguesa de Fútbol, en un paso que lo lleva del césped al trabajo institucional, tras su retirada en agosto de 2024 a los 41 años, poniendo fin a una trayectoria que se extendió durante más de dos décadas al máximo nivel.

El nombramiento del exdefensa llega después de que su nombre se vinculara a la posibilidad de trabajar en el cuerpo técnico de su compatriota José Mourinho en el Real Madrid, o de unirse al cuerpo técnico de la selección portuguesa dirigida por Jorge Jesus, pero ninguna de esas dos opciones se concretó, por lo que Pepe comienza un nuevo camino desde dentro de la estructura administrativa del fútbol de su país.

Pepe cuenta con una historia repleta de éxitos con el Real Madrid, club cuyos colores defendió durante 10 temporadas entre 2007 y 2017, en las que disputó 334 partidos oficiales y conquistó 14 títulos, entre los que destacan tres Ligas de Campeones de Europa y tres Ligas españolas, además de dos Copas del Rey, un Mundial de Clubes, dos Supercopas de Europa y dos Supercopas de España.

El defensa portugués se incorporó al club blanco procedente del Oporto y se convirtió en uno de los elementos más destacados de la línea defensiva, formando una sólida pareja con el español Sergio Ramos. También jugó a las órdenes de Mourinho durante las tres temporadas que el entrenador portugués pasó en Madrid.

Pepe se caracterizó por su velocidad, su fuerza física y su capacidad para leer el juego e intervenir en los momentos decisivos, pese a la polémica que en ocasiones generó su contundencia en los duelos.

En el plano internacional, el nombre de Pepe quedó ligado a uno de los logros más importantes de la historia de la selección portuguesa, después de contribuir a la conquista de la Eurocopa 2016, el primer gran título en la historia de su país, y de ser elegido mejor jugador de la final ante Francia.

Siguió representando a la selección hasta la Eurocopa 2024, torneo en el que firmó un récord como el futbolista de mayor edad en participar en un partido de la fase final de la competición, con 41 años y 130 días, durante el enfrentamiento ante Francia en los cuartos de final.