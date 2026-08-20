La Federación Egipcia de Fútbol anunció este jueves las nuevas modificaciones de las reglas que se aplicarán en la Liga Premier a partir de la temporada 2026-2027, que arrancará mañana viernes.

Las modificaciones incluyen una serie de normas relativas a los cambios y las lesiones, la intervención de la tecnología del videoarbitraje "VAR", además de la cuenta atrás para la ejecución de algunos saques y saques de banda, así como el protocolo del capitán y el abandono del terreno de juego por parte de los jugadores en protesta por las decisiones del árbitro.

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Las modificaciones quedaron de la siguiente manera:

La regla de los 10 segundos

El jugador sustituido debe abandonar el terreno de juego en un plazo de 10 segundos desde que se indica que se va a realizar un cambio.

Si no lo hace, el suplente solo podrá entrar en la primera interrupción tras un minuto.

Salida del jugador lesionado del terreno de juego

El jugador que sea evaluado o atendido en el campo, o por cuya lesión se haya detenido el juego, debe abandonar el terreno de juego durante un minuto tras la reanudación del juego. Esta norma no se aplica en los siguientes casos:

El jugador lesionado es el portero.

Choque entre jugadores del mismo equipo.

Lesión grave en la cabeza.

Un jugador que ha sufrido la lesión por parte de un rival que ha sido amonestado o expulsado.

Se señala un penalti y el jugador lesionado es quien va a ejecutarlo.

El jugador abandona el terreno de juego voluntariamente sin retrasar la reanudación del juego.

El VAR interviene en los siguientes casos:

Tarjeta roja incorrecta derivada de una segunda tarjeta amarilla claramente errónea.

Mostrar una tarjeta roja o amarilla a un jugador por error, cuando la infracción la ha cometido otro jugador.

Saque de esquina señalado erróneamente, si es posible cambiar la decisión de inmediato y sin retrasar la reanudación del juego.

El balón a tierra

El balón a tierra incluye al equipo que habría ejecutado la reanudación si el juego hubiera continuado.

La regla 10/14

Tocar el balón dos veces al ejecutar un penalti en la tanda.

El penalti derivado de un doble toque involuntario se repite si el penalti de la tanda es convertido.

Se señala un tiro libre indirecto contra el equipo ejecutor desde el lugar de la infracción en caso de que el penalti no sea convertido.

Se considera un penalti fallado de la tanda de penaltis en caso de que no sea convertido.

La cuenta atrás de 5 segundos

Cuando se retrase deliberadamente la ejecución de un saque de banda o un saque de puerta, provocando un retraso en la ejecución, el saque se otorga al equipo rival o se señala un saque de esquina.

El árbitro realiza claramente la cuenta atrás de 5 segundos con la mano levantada.

El capitán

Aplicación del protocolo del capitán durante el juego para mejorar el control del partido.

Abandonar el terreno de juego en protesta por la decisión del árbitro

Si los jugadores abandonan el terreno de juego en protesta por la decisión del árbitro, este debe sancionar con tarjeta roja a cualquier jugador que abandone el campo en protesta por su decisión, o a cualquier miembro del cuerpo técnico del equipo que incite a los jugadores a abandonar el terreno de juego.

El equipo que provoque la suspensión del partido perderá.

Los accesorios

Los accesorios están permitidos si no son peligrosos y están cubiertos de forma segura, ya que el término "joyas" ha sido sustituido por "accesorios".

Estas modificaciones se enmarcan en los preparativos del comité de árbitros de la Federación Egipcia para la nueva temporada, ya que en las concentraciones de preparación de los árbitros se explicaron las últimas modificaciones de las reglas del fútbol y se unificó el criterio sobre las situaciones arbitrales.

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