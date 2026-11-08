La ausencia de Karim Adeyemi en la última lista de la selección alemana fue una de las grandes sorpresas, ya que el entrenador Jürgen Klopp lo dejó fuera en sus elecciones para el próximo parón internacional.

Tras una temporada para el olvido en el Borussia Dortmund y una sorprendente exclusión de la lista de Alemania para el Mundial 2026, Karim Adeyemi regresó de forma inesperada a la selección alemana en la concentración del pasado septiembre, y esta vez con la camiseta del Barcelona.

El extremo del Barcelona volvió a la lista que incluyó a 44 jugadores el pasado septiembre, coincidiendo con el inicio del mandato del técnico alemán, pero esta vez quedó excluido de la lista de 24 jugadores elegidos para enfrentarse a Serbia el 13 de noviembre y a los Países Bajos el 16 de noviembre.

Según el diario "Mundo Deportivo", desde el pasado parón internacional el Barcelona ha disputado siete partidos oficiales (sin contar el encuentro ante el Atlético de esta noche): 4 en LaLiga y 3 en la Liga de Campeones.

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Cabe destacar que el Barça afrontó durante este periodo sus partidos más difíciles hasta la fecha, como sus enfrentamientos con el Paris Saint-Germain, el Real Madrid y el Aston Villa, y la participación del extremo alemán descendió ligeramente en comparación con los ocho primeros partidos.

De un total de 630 minutos posibles, Adeyemi jugó solo 237 minutos, lo que equivale al 37% del total. Fue titular ante el Real Betis (salió en el minuto 63) y el Alavés (minuto 90), pero se ausentó del once titular en los tres partidos europeos ante el Galatasaray (jugó 31 minutos como suplente), el Paris Saint-Germain (30 minutos) y el Aston Villa (no jugó).

En cuanto al partido ante el Real Madrid en LaLiga, participó unos pocos minutos (5 minutos).

En los ocho primeros partidos antes del parón internacional de septiembre, el exextremo del Borussia Dortmund marcó tres goles y dio tres asistencias.

En cambio, en los siete partidos que siguieron al parón internacional, solo marcó un gol, y fue en la victoria por 4-1 sobre el Galatasaray.

Cabe recordar que Adeyemi también se ausentó del once titular del Barcelona para el encuentro ante el Atlético de Madrid de esta noche en LaLiga.

Estos números muestran que todavía no se ha consolidado como un jugador titular indispensable en el once de Hansi Flick.

En cualquier caso, la decisión de Klopp representa un ligero retroceso para Adeyemi en su intento de recuperar su lugar con la selección alemana.