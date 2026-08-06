El Barcelona ha entrado con fuerza en la puja por el fichaje del español Rodri, estrella del Manchester City, después de que el alemán Hansi Flick, técnico del conjunto catalán, mantuviera una conversación telefónica con el centrocampista para explicarle el proyecto deportivo del club e intentar convencerlo de dar prioridad a un traspaso al Barcelona.

Según el diario Sport, el contacto que se produjo durante las últimas horas refleja la seriedad del interés del Barcelona por hacerse con el jugador y ha contribuido a cambiar el rumbo de las negociaciones, sobre todo con la lentitud del Real Madrid a la hora de dar pasos decisivos para cerrar la operación.

El periódico añadió que Rodri ya no descarta un traspaso al Barcelona, después de que todos los indicios durante las últimas semanas apuntaran a favor del Real Madrid, por lo que la competencia queda ahora abierta entre ambos eternos rivales por el fichaje del centrocampista español.

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El Barcelona se mueve sin precipitarse

El diario explicó que la directiva del Barcelona ve en Rodri una oportunidad destacada en el mercado de fichajes, pero no tiene intención de entrar en una exageración económica para cerrar la operación, pese a su plena convicción sobre sus cualidades y su capacidad de reforzar el proyecto de Flick.

Señaló que el director deportivo Deco prosigue sus contactos con el entorno del jugador, y también realizó consultas preliminares con uno de los responsables del Manchester City para conocer la postura del club inglés, antes de que los movimientos evolucionaran de forma notable durante los últimos días.

Las estrellas del Barcelona intentan convencer a Rodri

Los intentos del Barcelona no se limitaron a la dirección técnica, ya que el diario reveló que varios jugadores del equipo, encabezados por Lamine Yamal, hablaron con Rodri durante las concentraciones de la selección española, tanto en el Mundial como después, donde le trasladaron el ambiente dentro del vestuario del Barcelona y elogiaron el proyecto que dirige Hansi Flick, en un intento de convencerlo de vivir la experiencia en el Camp Nou.

El jugador decide el rumbo

Pese al creciente interés, la directiva del Barcelona asegura que reforzar la delantera sigue siendo la primera prioridad durante el mercado de fichajes, aunque no quiere dejar escapar la oportunidad de fichar a un jugador de la talla de Rodri, considerado uno de los mejores pivotes del mundo y ganador del Balón de Oro, al que le queda solo un año de contrato con el Manchester City.

El diario explicó que el club catalán espera una postura definitiva del jugador antes de pasar a la fase de negociación económica, señalando que los responsables del Barcelona valoran la decisión de Rodri de congelar sus conversaciones con el Real Madrid en estos momentos para estudiar todas las opciones, pero también son conscientes de que este asunto no permanecerá abierto durante mucho tiempo.

El periódico concluyó su informe subrayando que la entrada del Barcelona en la carrera ha alterado el equilibrio de la competencia, después de que el fichaje de Rodri pareciera encaminado hacia el Real Madrid, por lo que el destino del internacional español queda abierto a todas las posibilidades.