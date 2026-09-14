Giuliano Simeone, la estrella del Atlético de Madrid, respondió de la mejor manera posible a las críticas que ha recibido en los últimos tiempos.

El Atlético de Madrid recuperó la senda de las victorias tras vencer a su anfitrión, la Real Sociedad, por 3-0 ayer domingo, en la quinta jornada de LaLiga española.

Los tres goles del Atlético los marcaron Alejandro Grimaldo (84', de penalti), Jonathan David (min. 90) y Giuliano Simeone (90+5).

El diario "Marca" señaló que, en los últimos tiempos, el nombre de Giuliano se ha utilizado como arma contra su entrenador y padre, Diego Simeone. Se desató una oleada de críticas que no hizo sino mostrar una faceta magnífica de la personalidad del hijo de Simeone.

Tras el partido en Anoeta, el rostro de Giuliano se iluminó de alegría mientras celebraba su gol en el tiempo de descuento, con una expresión que recordaba a la de un niño que por fin se libera de una pesada carga.

"No tengo nada que añadir, el rendimiento y las acciones de Giuliano hablan por sí solos", comentó Simeone en la rueda de prensa previa al partido, antes de viajar a San Sebastián.

Y pocas horas después, tras el gol de Giuliano en el tiempo de descuento, el entrenador del Atlético de Madrid quiso poner el foco en la jugada previa al tanto.

Dijo: "El gol de Giuliano, que llegó en el minuto 92 tras una arrancada magnífica entre tres defensas, es algo que muchos no valoran de verdad".

Y, en efecto, tras más de 90 minutos de trabajo incansable, el jugador del Atlético encontró el balón a más de 50 metros de la portería y, después de un magnífico esfuerzo individual, superó a Remiro para marcar el gol.

Si hay algo que no se puede poner en duda respecto a Giuliano es su nivel de esfuerzo. Resulta casi imposible saber en qué posición juega sobre el campo el número 20 del Atlético de Madrid.

En un momento es el jugador que cierra la línea defensiva de cinco y, al instante siguiente, es el futbolista más adelantado del equipo en ataque.

Ante la Real Sociedad, el joven jugador del Atlético ofreció un magnífico rendimiento defensivo, cerrando una de las principales vías de ataque del rival. La banda izquierda, formada por Sergio Gómez y Guedes, comprobó de primera mano hasta qué punto Giuliano puede apoyar a su lateral.

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Gracias al trabajo incansable de Giuliano en apoyo de Pubill, el Atlético logró neutralizar una de sus más destacadas líneas de ataque. Con ocho recuperaciones de balón, su papel defensivo fue muy eficaz.

Pero en ataque, Giuliano ensanchó el campo hasta convertirse en el jugador más adelantado durante la mayor parte del partido. Los balones largos de Oblak iban dirigidos hacia el argentino, y Giuliano se encargaba de las difíciles tareas defensivas.

Sin embargo, las aportaciones ofensivas de Giuliano no se limitaron a ser un simple delantero; en su banda se movía constantemente hacia los espacios libres que Kang-in no lograba encontrar.

A menudo, este gran esfuerzo pasa desapercibido en las estadísticas, pero no se puede ignorar el hecho de que el gol de ayer elevó el registro de Giuliano a dos goles esta temporada, convirtiéndolo en el segundo mejor goleador del equipo, por detrás de Baena.

A estos dos goles se suma una asistencia decisiva, firmando así su mejor arranque con los rojiblancos. Todo ello en 452 minutos disputados sobre el campo. Es el segundo jugador con más participación en los partidos, por detrás de Hancko, que ha jugado todos los minutos. Giuliano contribuye a marcar un gol cada 150 minutos esta temporada, y no cabe duda de que las cifras finales acabarán confirmando las palabras del entrenador argentino, pero su nivel de esfuerzo no se mide en números. Su rendimiento en Anoeta demuestra que aún conserva una gran energía.