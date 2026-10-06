La selección de Arabia Saudí devoró a su rival emiratí en un cuarto de hora de fuego, en la final del Campeonato de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", tanto en el terreno de juego como en las gradas.

La selección saudí se enfrentó a su homóloga emiratí, este martes, en el estadio Al Inmaa de Yeda, en el partido final de la vigésima séptima edición del torneo del Golfo.

La afición saudí comenzó el partido de forma explosiva, tras desplegar un "tifo" histórico, antes de encender las gradas con una serie de fuegos artificiales que hicieron que el estadio desapareciera bajo nubes de humo.

La cosa no se quedó en las gradas, pues los jugadores de la selección saudí tradujeron estas imágenes sobre el césped, al marcar dos goles en apenas los primeros 14 minutos.

Hammam Al Hammami abrió el marcador para la selección saudí en el minuto 11 del partido, después de disparar un balón desde el borde del área que chocó con la defensa emiratí y engañó al portero Khaled Eisa para alojarse en su portería.

Apenas 3 minutos después, Firas Al Buraikan añadió el segundo gol para Arabia Saudí, tras quedarse completamente solo ante la portería de la selección de Emiratos, donde envió el balón al fondo de la red con un disparo raso con su pie izquierdo.

Saleh Abu Al Shamat estuvo a punto de añadir el tercer gol, tras quedarse solo ante la portería de Khaled Eisa, pero el balón chocó con el poste, privando a Arabia Saudí de adelantarse por tres goles en tan solo el primer cuarto de hora.