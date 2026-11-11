Alessandro Del Piero, excapitán de la Juventus y actual comentarista, habla con motivo del Social Football Summit, que se celebra estos días en el Allianz Stadium de Turín.

TIK TOK

«Recuerdo que el primer vídeo en Tik Tok fue emotivo para mí. Siempre he visto las redes sociales con curiosidad y he considerado importante seguirlas porque dan visibilidad. Las redes sociales pueden ir más allá del entretenimiento. La comunidad es muy amplia y tiene objetivos distintos. El vídeo (el más viral que he hecho) transmitía un mensaje importante».

LOS MUNDIALES

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«Se cumplían 20 años desde 2006. Siempre he seguido los Mundiales y, en muchos casos, trabajo en ellos. Esta vez surgió esta colaboración, que nos llevó a hacer cuestionarios e interactuar para conocer mejor los grupos. El Mundial de 2026 quedaba lejos de la comunidad italiana por muchos motivos, así que hicimos esto para acercarnos a él. El Mundial se jugaba en tres países, muchos estadios no se conocían... Para mí fue ameno y divertido. También fue una forma de conocer muchas cosas que seguramente los más aficionados saben, pero que quizá muchos otros no. Los estadios en estos acontecimientos son excepcionales; la emoción que se vive dentro es única».

«¿Nostalgia? Hubo recuerdos inevitables. Fechas, equipos que participaban. Nosotros, por desgracia, no estábamos. El recorrido, salvo los Mundiales de Qatar, ofrece recuerdos históricos y nostálgicos que ponen la piel de gallina. La semifinal y la final de 2006 todavía me ponen la piel de gallina. Estuve allí y participé. Es poner los puntos sobre las íes: como italianos, sabemos hacer grandes cosas».

Del Piero continúa: «Todos recordamos dónde estábamos el 9 de julio de 2006. Algunos, muchos, no habían nacido. Yo recuerdo el Mundial del 82, tenía ocho años. Recordar aquellos momentos felices nos hace bien».

LAS REDES SOCIALES

«No hago ningún vídeo dirigido a una comunidad ni a franjas de edad concretas. Ha habido tres países, como Brasil e Indonesia, en los que nunca he jugado, salvo algún amistoso, y muchos de mis seguidores vienen de allí. Quiero transmitir quién soy en determinados momentos. Creo en la comunicación espontánea y directa; no quiero hacer las cosas para agradar a los demás. En las redes construimos demasiado una imagen de alguien que no somos; prefiero mostrar mis defectos, pero enseñar cómo soy».

EL FÚTBOL FEMENINO

«El deporte femenino ha crecido. Ante todo, por lo que ha hecho la selección; después, equipos como la Juventus. Tengo una hija que juega al fútbol y ha pasado por Australia, Estados Unidos y España. El deporte trasciende el sexo y la raza, y eso es lo bonito.

Parto de la base de que nací en un pueblo pequeño y tenía una gran pasión que me transmitieron mi padre y mi hermano. Es una pasión que comparten muchos niños que ven fútbol. Me mudé lejos de casa a los 13 años, nunca tuve nostalgia de mi hogar, pero incluso en los momentos difíciles miré hacia delante. Hice todos los sacrificios pensando en el futuro y esperando conseguir resultados importantes. Después llegó el traslado a esta ciudad, que fue la mía durante 18 años. Luego Australia, Estados Unidos, España... Ahora he vuelto a Italia. El traslado a Australia me cambió la vida porque me abrió a mundos diferentes. Nunca me había imaginado lejos del fútbol. Hoy lo vivo en televisión y lo veo desde otra perspectiva, pero el denominador común es el fútbol y la pasión. Hoy lo vivo en televisión y lo veo desde otra perspectiva, pero el denominador común es el fútbol y la pasión. Hoy tengo el mismo espíritu que al principio: hacerlo todo al 100 % o no hacerlo».

EL TELÉFONO DE DEL PIERO

«¿Qué veríamos en mi teléfono? Obviamente, lo uso para divertirme. Hay un chico que pasa... No, no lo digo. Entretenimiento, animales, animales que entretienen... Los gatos y los perros hacen cosas increíbles. En cuanto al deporte, me gustan mucho las estadísticas de jugadores actuales y del pasado».

«Abordo todo con humildad; el formato podría continuar. El hilo conductor podría ser el mismo. Nunca haré bailes, no serían interesantes. ¿Si bailo yo? Ahora no puedo. Además, quiero seguir informándome. La información puede servir para la formación personal o, en general, ser útil en la vida».