Del Piero elogia a los jugadores del Real Madrid y señala el motivo de la derrota de la Roma

Alessandro Del Piero, leyenda del Juventus, elogió a los jugadores del Real Madrid tras la emocionante victoria ante la Roma en la Liga de Campeones.

El Real Madrid remontó un 3-1 en contra en el campo de la Roma para imponerse por 3-4 en el tramo final, evitando así su primera derrota en la Liga de Campeones esta temporada y logrando un triunfo vibrante en el partido disputado la noche del miércoles en el estadio Olímpico, dentro de la segunda jornada de la fase de liga.

Del Piero declaró, según el diario "As": "Esperábamos que la Roma dominara el partido, y lo hizo. Pero, por el contrario, a estos jugadores excepcionales (del Real Madrid) les basta con 15 minutos para generar tres o cuatro ocasiones claras. Tienen un potencial enorme y la experiencia para saber que las cosas nunca están decididas del todo".

Y añadió: "La Liga de Campeones se ha convertido ahora en un torneo abierto a todas las posibilidades. Incluso en situaciones en las que te sientes relativamente cómodo, como cuando vas dos goles por delante en tu campo a diez minutos del final y has ofrecido un mejor rendimiento".

Y continuó: "En mi opinión, la Roma no necesita una revisión completa. La revisión solo es necesaria después de una derrota contundente por 4-0 o tras perder tres partidos consecutivos, no después de un partido como este".

La leyenda de Italia agregó: "Perdieron por una pérdida de concentración, pero lo único que necesitan es superar la decepción. Este tipo de derrotas es lo que hace crecer a un equipo".

Y señaló: "Creo que los giallorossi tienen el potencial, con algunos ajustes, para convertirse en un equipo de primer nivel".