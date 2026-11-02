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Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
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"Del paraíso del Barcelona al infierno de Mánchester": ¿cómo se convirtió el regreso de Rashford en una auténtica pesadilla?

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Los números reflejan el sufrimiento del delantero inglés

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 El regreso de Marcus Rashford a su país no ha salido según lo previsto, al menos de momento. Tras finalizar su periodo de cesión en el Barcelona, donde brilló y firmó unas estadísticas destacadas, el delantero inglés volvió al Manchester United después de que el club catalán no activara la cláusula de compra.

Aun así, su inicio de temporada ha sido decepcionante, por decirlo suavemente, una situación comprensible dadas las difíciles circunstancias que atraviesa el propio Manchester United, que ofrece un rendimiento muy por debajo de lo que se espera de un club con su historia y sus recursos económicos.

 Y según el diario "Sport", Rashford sigue siendo incapaz de generar ningún cambio o de contribuir a mejorar la dinámica del equipo.

Los números reflejan el sufrimiento del delantero inglés en el arranque de la temporada: Rashford ha jugado 502 minutos en ocho partidos, sin marcar ningún gol ni dar ninguna asistencia.

Estas estadísticas contrastan de forma marcada con las expectativas depositadas en él, y ahora se han agravado por una nueva lesión.

El delantero sufre un problema crónico en la cadera, lo que ha generado preocupación en el Manchester United. Según informaciones procedentes de Inglaterra, Rashford padece este problema desde principios de octubre, algo que le ha obligado a ausentarse de varios partidos recientemente y que empieza a suscitar interrogantes sobre su participación en las próximas semanas.

Uno de los aspectos más preocupantes es la ausencia de una fecha concreta para su regreso. Aunque algunas informaciones apuntan al próximo partido europeo (ante la Roma) como una posible oportunidad para su vuelta al terreno de juego, la lesión de cadera se ha convertido en otro dolor de cabeza para Rashford en una temporada que no ha empezado como esperaba.

Pero la situación en el Manchester United es crítica. El futuro de su entrenador, Michael Carrick, empieza a estar en entredicho, y esta incertidumbre podría afectar también a Rashford.

No hay que olvidar que Carrick fue uno de los principales valedores del regreso del delantero inglés, y una figura clave a la hora de insuflarle confianza y otorgarle un papel destacado en el equipo. Por ello, cualquier posible cambio en el banquillo significaría también perder a uno de sus mayores apoyos dentro del club.

Así, el futuro de Rashford vuelve a ser incierto. Entre los problemas físicos, la caída de su nivel y la incertidumbre que rodea al banquillo del equipo, el delantero inglés afronta una situación sumamente complicada.

 Lo que debía ser una nueva oportunidad para recuperar su mejor versión y reivindicarse de nuevo en el Manchester United amenaza con convertirse en otro capítulo complejo.

 

 

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