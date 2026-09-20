Un informe periodístico reveló, este domingo, un precedente histórico para Jules Koundé, jugador del Barcelona, que pone de manifiesto una situación difícil para el defensa francés.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que llegar al once titular del Barcelona no es tarea fácil. La competencia es feroz en todas las posiciones y nadie tiene asegurado su lugar en la alineación titular.

Hansi Flick no se basa en la veteranía, sino en el rendimiento. Y Koundé lo tiene perfectamente claro.

El lateral derecho del Barcelona se ausentó de su tercer partido consecutivo en Sevilla, en la última victoria del Barcelona en LaLiga.

El diario confirmó que Koundé nunca antes había atravesado esta situación. Es su nueva realidad.

El rendimiento de Koundé esta temporada es completamente distinto al de sus temporadas anteriores, al de su desempeño bajo la dirección de Flick o de los anteriores entrenadores del Barcelona, e incluso al de su etapa en el Sevilla.

Jugó solo diez minutos en los dos primeros partidos ante el Elche y el Athletic Club. Fue titular en el tercer partido ante el Rayo Vallecano, luego entró como suplente en el cuarto partido debido a la lesión de Eric García, y volvió a ser titular ante el Feyenoord, pero fue sustituido a media hora del final del encuentro.

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Desde aquel partido de la Liga de Campeones de Europa, Koundé se ha ausentado de tres partidos consecutivos: no jugó ante el Levante, ni ante el Racing, ni siquiera ante el Sevilla, su antiguo club.

Y aunque Flick declaró que es capaz de jugar en la posición de central, hasta el momento solo lo ha utilizado en la posición de lateral derecho.

En el costado izquierdo, en cambio, la situación es diferente. Se fichó a Gerard Martín como medida de urgencia para cubrir las necesidades del equipo. Fue titular en cuatro partidos, luego perdió su lugar en favor de Cancelo ante el Feyenoord, lo recuperó ante el Levante, pero volvió a perderlo en los dos últimos partidos ante el Racing y el Sevilla.