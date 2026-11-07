Del legado de Maradona a la sociedad con Yamal: una estrella del Barcelona revela los entresijos del dorsal 38

Fermín López, centrocampista del Barcelona, expresó su alegría por haber igualado el registro goleador de la leyenda argentina Diego Armando Maradona con la camiseta del club catalán, aunque al mismo tiempo recalcó su rechazo a compararse con uno de los jugadores más destacados de la historia del fútbol.

Fermín dijo, en declaraciones al diario "Mundo Deportivo", que ha llegado a los 38 goles con el primer equipo del Barcelona, la misma cifra que marcó Maradona con el club, y añadió: "No puedo compararme con un jugador como Maradona, cada jugador tiene su camino, pero estoy muy feliz de haber sido capaz de igualar el número de goles de un jugador como él. Ojalá pueda marcar más".

Fermín, de 23 años, acumula 38 goles y 36 asistencias con el primer equipo del Barcelona, con el que ha disputado 150 partidos, mientras se prepara para alcanzar su aparición número 100 en LaLiga durante el enfrentamiento ante el Atlético de Madrid, mañana domingo por la noche.

Fermín revela el secreto de su olfato goleador

Sobre el motivo de su capacidad para llegar a la portería con esa frecuencia, Fermín explicó que su estilo ofensivo se debe a la naturaleza de su carácter dentro del campo desde pequeño.

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Dijo: "Mi cualidad más importante es que juego de forma muy directa, y desde que era pequeño tengo estas características y esta mentalidad que siempre me empuja hacia adelante, hacia la portería, y a pensar en marcar y crear ocasiones".

Y agregó: "Es algo que llevo dentro y que sigo desarrollando con el paso del tiempo, pero si tuviera que elegir una sola cualidad, diría que soy un jugador directo".

A pesar de contar con 36 asistencias, Fermín aseguró que marcar sigue siendo su opción preferida: "Prefiero marcar, sinceramente. Al final, dar asistencias también ayuda al equipo, porque haces que tus compañeros marquen y te da una sensación de felicidad por haber hecho algo por el equipo, pero yo prefiero los goles".

7 asistencias y 6 goles: Fermín se niega a revelar su objetivo

Sobre sus números durante la temporada actual, Fermín señaló que ha marcado 6 goles y dado 7 asistencias, pero se negó a desvelar la cifra que aspira a alcanzar al final de la temporada.

Dijo: "No quiero decirlo para no traer mala suerte".

Y cuando se le preguntó de nuevo si se había fijado un objetivo numérico, respondió: "Sí, intento ponerme un objetivo, pero sin mucha presión, sinceramente".

Fermín: Lamine Yamal es el mejor y nos conocemos al 100 %

Fermín habló de su relación especial con su compañero Lamine Yamal, después de que este último elogiara recientemente la comodidad que siente al jugar junto al centrocampista, por los espacios que le abre y el gran entendimiento entre ambos.

Fermín dijo: "Esto significa mucho para mí, porque para mí es el mejor, y que como jugador se sienta cómodo conmigo, y que tengamos esta relación y esta conexión, es algo importante para mí y también para el equipo".

El jugador del Barcelona reveló que su relación con Lamine se remonta a los años de la infancia, lo que explica la gran sintonía entre ambos dentro del campo.

Dijo: "Conozco a Lamine desde que éramos pequeños, y cuando tienes un amigo fuera del campo, tienes también esta relación, y dentro del campo las cosas se vuelven más fáciles. Lo conoces por completo, y creo que él y yo nos conocemos al 100 %".

Fermín concluyó su intervención sobre su sociedad con Lamine Yamal diciendo: "Esto es lo que intentamos hacer dentro del campo, y estoy muy feliz de jugar con él, porque de verdad es el mejor".