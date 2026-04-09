Los árbitros Mahmoud Ashour (Egipto) y Abdullah Al-Shehri (Arabia Saudí) han vivido 48 horas intensas: de la ira popular a la alegría de participar en el Mundial 2026.

Este jueves, las federaciones de Egipto y Arabia Saudí anunciaron que un equipo arbitral de cada país dirigirá partidos del Mundial de 2026, que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México.

El equipo saudí lo integran el árbitro principal Khalid Al-Taris, el asistente Mohammed Al-Abkari y el árbitro de vídeo Abdullah Al-Shehri.

El trío egipcio lo integran Amín Omar (árbitro principal), Mahmoud Abu al-Raghal y Ahmed Hossam Taha (asistentes), más Mahmoud Ashour (VAR).

Curiosamente, ambos árbitros de vídeo han estado recientemente en el ojo de la tormenta en sus ligas por algunas decisiones controvertidas.

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Mahmoud Ashour actuó como árbitro de vídeo en el Al Ahly-Cerámica Cleopatra del martes, jornada inaugural de la fase final de la Liga egipcia, que acabó 1-1.

En el descuento, el balón golpeó la mano de Ahmed Hani, lateral del Cerámica Cleopatra, dentro del área, pero el árbitro Mahmoud Wafa rechazó señalar penalti al Al Ahly.

Aunque Ashour lo llamó para revisar la jugada, Wafa mantuvo su decisión, lo que provocó la ira del Al Ahly, que emitió un comunicado exigiendo que se hiciera pública la conversación entre ambos.

Veinticuatro horas después, Abdullah Al-Shahri actuó como árbitro de vídeo en el encuentro entre Al-Ahli y Al-Fayha, en la 29.ª jornada de la Liga Roshen, que también acabó 1-1.

Al-Shahri fue criticado por llamar al árbitro Mohamed Al-Sama’il para anular un penalti a favor del Al-Ahli en la primera parte y por no hacerlo en la segunda para revisar otro no pitado al mismo equipo.

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Tras las críticas recibidas en las últimas 48 horas, la situación dio un giro cuando fueron designados para el Mundial, un hito histórico para ambos países.

Será la primera vez que árbitros saudíes participen en un Mundial desde 2010.

Además, será la primera vez que Egipto cuente con un equipo arbitral completo en una Copa del Mundo.

La Copa del Mundo 2026 empezará el 11 de junio y concluirá el 19 de julio con 48 selecciones, entre ellas ocho árabes.