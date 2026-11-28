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El portero del Liverpool Alisson Becker restó importancia a su reciente asistencia a Alexander Isak ante el Club Brugge y elogió la definición del delantero. A las puertas de disputar el domingo su partido número 350 con el club en el derbi de Merseyside ante el Everton, el brasileño acumula un gol y cuatro asistencias con el Liverpool.

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Alisson suma a sus cifras con el Liverpool una asistencia en la Champions League

El portero del Liverpool Alisson Becker añadió otra contribución ofensiva a su trayectoria en Anfield en la victoria por 0-3 del jueves a domicilio ante el Club Brugge en la Champions League. Un preciso pase largo suyo permitió a Alexander Isak marcar el tercer gol. Fue la primera asistencia de Alisson en Europa y elevó sus cifras como profesional a un gol y cuatro asistencias, todas con la camiseta del Liverpool.

En declaraciones realizadas el viernes en el AXA Training Centre, antes de disputar el domingo su partido número 350 con el club en el 249.º derbi de Merseyside ante el Everton, Alisson destacó la brillantez individual de Isak por encima de su propio pase.

«¡La asistencia fue lo menos importante!»

Aunque Alisson admitió que ya había detectado espacios a la espalda de la defensa del Brugge durante el partido, el internacional brasileño atribuyó al giro y la definición de Isak el mérito de convertir un envío largo en un gol memorable.

«Es importante. No es lo más importante, pero, obviamente, sienta muy bien», declaró Alisson a Liverpoolfc.com. «Me hace sentir bien en lo personal, pero es fantástico contribuir al equipo y ayudar a los delanteros, a Alex, a que sigan marcando tantos goles como puedan. Lo intenté varias veces durante el partido; la oportunidad estaba ahí, así que me alegra haber podido golpear bien el balón. Alex hizo el resto del trabajo él solo. Fue un gran gol. ¡La asistencia fue lo menos [importante] de ese gol! Creo que la definición... el giro y la definición fueron fantásticos».

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Los goles y asistencias de Alisson Becker con el Liverpool

Antes de conectar con Isak en Bélgica, Alisson ya se había labrado una reputación singular por sus intervenciones decisivas en campo rival: había dado tres asistencias a Mohamed Salah en la Premier League y marcado un inolvidable gol de cabeza en el tiempo añadido ante el West Bromwich Albion.

Gol ante el West Bromwich Albion (16 de mayo de 2021, Premier League): Marcó de cabeza en el minuto 95 tras un córner de Trent Alexander-Arnold para sellar una dramática victoria por 2-1 y convertirse en el primer portero de la historia del Liverpool en marcar en un partido oficial.

Marcó de cabeza en el minuto 95 tras un córner de Trent Alexander-Arnold para sellar una dramática victoria por 2-1 y convertirse en el primer portero de la historia del Liverpool en marcar en un partido oficial. Asistencia ante el Manchester United (enero de 2020, Premier League): Lanzó un pase largo desde su propia área en un contraataque en los últimos minutos para que Mohamed Salah sentenciara la victoria por 2-0.

Lanzó un pase largo desde su propia área en un contraataque en los últimos minutos para que Mohamed Salah sentenciara la victoria por 2-0. Asistencia ante el Norwich City (febrero de 2022, Premier League): Un saque de puerta largo fue directamente hacia Salah, que certificó el triunfo por 3-1.

Un saque de puerta largo fue directamente hacia Salah, que certificó el triunfo por 3-1. Asistencia ante el Manchester City (16 de octubre de 2022, Premier League): Puso el balón en juego rápidamente para sorprender a la defensa del City y dejar a Salah solo ante la portería para marcar el gol de la victoria por 1-0.

Puso el balón en juego rápidamente para sorprender a la defensa del City y dejar a Salah solo ante la portería para marcar el gol de la victoria por 1-0. Asistencia ante el Club Brugge (26 de noviembre de 2026, Champions League): Encontró a Alexander Isak con un pase largo para el tercer gol del Liverpool en la victoria a domicilio por 0-3.

Porterías a cero y el partido número 350 en Goodison Park

Más allá de sus acciones ofensivas, el ex del SC Internacional subrayó que encadenar dos partidos sin encajar y mantener la disciplina defensiva colectiva siguen siendo sus principales prioridades, mientras el Liverpool busca su cuarta victoria consecutiva en el derbi de Merseyside del domingo ante el Everton.

«Como portero, valoro mucho dejar la portería a cero», añadió Alisson. «No quieres perderte este tipo de partidos. Quieres formar parte de ellos y me alegra estar en condiciones y disponible para jugar, aportar y darlo todo por el equipo y por la afición».