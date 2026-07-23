Del expulsión sospechosa al escándalo de las apuestas: un organismo europeo desmiente a la FIFA y amenaza la integridad del Mundial

Un informe de supervisión internacional ha revelado la detección de siete casos posiblemente relacionados con la manipulación de resultados en partidos del Mundial masculino de 2026, debido a irregularidades sospechosas en las apuestas, en unas conclusiones que contradicen directamente lo anunciado por la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA.

El Grupo de Copenhague, una red internacional independiente dedicada a detectar y combatir la manipulación en las competiciones deportivas, emitió siete alertas tras un proceso de supervisión que abarcó 104 partidos del torneo.

El informe completo aún no se ha publicado, pero el Consejo de Europa difundió un resumen de sus conclusiones y, según el diario "The Athletic", los casos más destacados que despertaron sospechas durante el torneo son:

1 - La tarjeta roja que recibió el sudafricano Themba Zwane en el minuto 84 del partido inaugural de su selección ante México.

2 - Apuestas por valor de 4,8 millones de dólares (3,6 millones de libras esterlinas) reunidas por la plataforma estadounidense de predicciones basada en criptomonedas "Polymarket" a favor de que España no venciera a Cabo Verde, partido que terminó con empate sin goles en la fase de grupos.

3 - El retraso de tres minutos y medio de la tecnología del videoarbitraje "VAR" antes de anular un gol marcado por el español Ferran Torres en el partido que ganaron por 4-0 a Arabia Saudí.

El informe también reveló detalles llamativos relacionados con el caso del delantero estadounidense Folarin Balogun. El 2 de julio, el mismo día en que el jugador fue expulsado ante Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final, la plataforma "Polymarket" abrió un mercado de apuestas sobre la pregunta: "¿Jugará Balogun contra Bélgica?".

El comité de disciplina de la FIFA no confirmó la posibilidad de su participación, tras suspender su sanción, hasta el 5 de julio. El informe de Copenhague señaló que no se abrieron mercados similares para ninguno de los otros 14 jugadores que recibieron tarjetas rojas en el torneo, a ninguno de los cuales se les levantó la sanción.

El grupo, que opera bajo el Convenio de Macolin del Consejo de Europa contra la manipulación de competiciones deportivas, indicó que había enviado una solicitud formal a la FIFA para obtener una aclaración por escrito sobre el caso Balogun. Por su parte, el diario "The Athletic" contactó con la FIFA y con "Polymarket" para recabar comentarios, sin obtener respuesta hasta el momento.

Contradicción en las conclusiones

Las conclusiones del Grupo de Copenhague resultaron sorprendentes, ya que se conocieron apenas un día después de que el grupo de trabajo de integridad de la FIFA anunciara el martes que "no se había detectado ninguna actividad de apuestas sospechosa ni indicios de manipulación en ningún partido" a lo largo del torneo, teniendo en cuenta que el grupo y el Consejo de Europa participan como miembros independientes en ese mismo grupo de trabajo, constituido en 2019.

En cambio, el Grupo de Copenhague anunció el miércoles la detección de siete "alertas amarillas" y, según su propia definición, la alerta amarilla se activa cuando existen "múltiples indicios de irregularidades", que pueden incluir fluctuaciones injustificadas en las probabilidades de victoria o rumores en las redes sociales.

El grupo emplea un sistema de cuatro niveles: verde "normal", amarillo "alerta baja", naranja "alerta alta" y rojo "máximo nivel de riesgo".

En este contexto, Christian Kalb, experto en la industria de las apuestas que anteriormente colaboró con el Grupo de Copenhague, declaró a "The Athletic" que estas alertas no implican necesariamente la existencia de manipulación.

Kalb explicó: "Estas alertas pueden explicarse por comportamientos inusuales, como el cambio en las probabilidades o la cobertura de liquidez. El volumen de apuestas en el Mundial es enorme, y cada partido representa miles de millones de libras, lo que hace difícil extraer conclusiones tajantes".

Y añadió: "El principal problema reside en el conflicto de intereses y la información privilegiada. Los operadores de apuestas tradicionales pueden utilizar mercados de predicción como Polymarket para cubrirse frente al riesgo cuando todos apuestan por el favorito, empleando el resultado de que este no gane como una especie de seguro para reducir pérdidas".

El informe señaló que el grupo puso 15 partidos bajo estricta vigilancia, especialmente en la última jornada de la fase de grupos, y analizó 12 casos polémicos.

El grupo estimó el volumen total de apuestas sobre el torneo en unos 240.000 millones de dólares, es decir, casi el doble del volumen de apuestas del Mundial de Catar 2022.