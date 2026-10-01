Salem Al-Dawsari, capitán del Al-Hilal, regresó a los entrenamientos grupales del equipo tras una larga ausencia que se prolongó durante 3 meses completos, pocos días antes de disputar el Clásico ante su eterno rival, el Al-Ittihad.

El Al-Hilal recibe a su homólogo, el Al-Ittihad, el próximo 10 de octubre, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en el partido estrella de la octava jornada de la Roshn League.

Y a 9 días del encuentro, el Al-Hilal publicó una foto de su estrella y capitán Salem Al-Dawsari, anunciando su regreso a la participación en los entrenamientos grupales del equipo tras una larga ausencia.

Salem Al-Dawsari se ausentó del Al-Hilal desde el inicio de la temporada, debido a que se sometió a una operación quirúrgica a raíz de la lesión que sufrió durante su participación con la selección de Arabia Saudí en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El regreso del "Tornado" supondrá un refuerzo para el Al-Hilal, aunque el jugador tendrá una cita con un nuevo reto, ya que el club de la capital fichó a jugadores de su posición, el neerlandés Crysencio Summerville y el brasileño Gabriel Martinelli.

Salem Al-Dawsari fue el primer jugador en la posición de extremo izquierdo durante la temporada pasada, pero no ha ofrecido su mejor nivel desde la llegada del entrenador italiano Simone Inzaghi al banquillo como director técnico.

El Al-Hilal afronta el Clásico ante el Al-Ittihad en busca de una nueva victoria con la que mantenerse en la cima, ya que lidera la tabla de clasificación con 18 puntos, a solo un punto de distancia del "Decano", que ocupa el segundo puesto.