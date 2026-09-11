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Del Emiratos al Camp Nou: dos nuevos acuerdos para reflotar las arcas del Barcelona

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España
Emiratos Árabes Unidos

El Barcelona abre dos nuevas vías para aumentar sus ingresos

El Barcelona ha encontrado dos nuevas vías para aumentar sus ingresos y seguir mejorando la situación económica del club catalán, mediante la firma de dos acuerdos con las empresas Ohana Development y Babylon Park.

El diario As señaló que los dos acuerdos suscritos con Ohana Development y Babylon Park deben ser ratificados por los socios compromisarios durante la asamblea del Barcelona, prevista para el próximo 19 de septiembre, si bien todas las partes ya cuentan de hecho con una parte de las condiciones de ambas operaciones, que proporcionarán al club ingresos recurrentes a lo largo de los años.

La operación más importante desde el punto de vista económico es la firmada con Ohana Development, una empresa de desarrollo inmobiliario de los Emiratos, y el acuerdo incluye dos actividades diferentes. Por un lado, hay una concesión de licencia para el desarrollo de un proyecto residencial que incluye zonas comerciales, espacios de ocio y unidades residenciales vinculadas a la marca Barcelona en los Emiratos, con la continuidad de la presencia de la marca del club catalán hasta el año 2055.

Por otro lado, hay un contrato de patrocinio que se extiende hasta el año 2030, y el logotipo de la empresa aparecerá en la parte trasera de las camisetas de los primeros equipos masculino y femenino durante las temporadas 2027-2028, 2028-2029 y 2029-2030, pero no en la Liga de Campeones.

A través de ambos acuerdos, el Barcelona puede obtener 65 millones de euros, ya que recibirá cerca de 40 millones en virtud del contrato de patrocinio firmado por tres temporadas, mientras que el importe restante, de 25 millones de euros, se distribuirá a razón de un millón de euros por temporada, hasta el año 2055.

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En cuanto al segundo acuerdo, se desarrollará en el propio estadio Spotify Camp Nou, y la empresa Babylon Park, especializada en la explotación de parques de ocio de interior, obtendrá una concesión a largo plazo para desarrollar un centro de ocio familiar con el sello del Barcelona dentro de la instalación.

El contrato establece una licencia por un periodo de 25 años, y el modelo destaca por su importancia para el club catalán, ya que no se limita a obtener una compensación económica a cambio del uso de su nombre, sino que el acuerdo también establece un mínimo garantizado de ingresos para el club, además de recibir una participación de los ingresos que genere el centro de ocio.

Este acuerdo con Babylon Park encaja con la intención del Barcelona de explotar el estadio Spotify Camp Nou durante todos los días del año, y no solo en los días de partido.

Los ingresos del Barcelona han superado los mil millones de euros, pero el club necesita seguir aumentándolos para cumplir con sus compromisos financieros y financiar las inversiones propias del proyecto Espai Barça.

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