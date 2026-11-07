El final de la etapa de Hossam Hassan con la selección de Egipto no fue una sorpresa, sino que llegó tras una serie de crisis y disputas que rodearon al entrenador y a su hermano Ibrahim Hassan, director de la selección, y que se extendieron desde la Copa Africana de Naciones 2025 en Marruecos hasta el Mundial 2026, pasando por las tensiones con algunas de las estrellas del equipo y la crisis personal que llegó hasta el Consejo Superior de Regulación de los Medios de Comunicación de Egipto.

La serie de crisis de los gemelos comenzó durante la Copa Africana de Naciones, cuando Hossam Hassan criticó el calendario de partidos, al considerar que la selección no había dispuesto de un periodo de descanso suficiente y que el viaje de Agadir a Tánger había afectado a la preparación de los jugadores, señalando que Senegal había obtenido un día extra de descanso antes del encuentro de semifinales.

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Por su parte, Ibrahim Hassan intensificó sus críticas, al hablar de la inadecuación del lugar de alojamiento de la selección egipcia en Tánger, describiéndolo como algo más cercano a una "pensión" que a un hotel apropiado para un torneo de la magnitud de la Copa de Naciones, además de oponerse a que Egipto se viera obligada a viajar a Casablanca para disputar el partido por el tercer puesto ante Nigeria.

Hossam Hassan protagonizó también un rifirrafe verbal con periodistas marroquíes, por sus preguntas sobre su rendimiento y sus declaraciones acerca de la organización, al considerar que una de las preguntas no era educada ni mostraba respeto.

La crisis con la policía en el Mundial

Las crisis se trasladaron a Estados Unidos durante el Mundial 2026, después de que se difundiera un vídeo en el que aparecía Ibrahim Hassan en una acalorada discusión con un agente de la policía de Dallas, dentro del hotel de concentración de la selección.

El incidente derivó en un enfrentamiento a manos entre Hassan y el policía, por una disputa en torno al intento de una persona de acceder a uno de los jugadores para hacerle una foto, antes de que la policía anunciara el fin del problema. Hossam Hassan dijo posteriormente que el asunto había terminado y que la selección había aceptado las disculpas de la policía.

El choque con la FIFA

Tras la eliminación de Egipto ante Argentina en los octavos de final del Mundial, después de la derrota por 3-2, Hossam Hassan arremetió contra el arbitraje, al oponerse a la anulación de un gol de Mostafa Zico y a que no se señalara un penalti en los minutos finales.

El director técnico llegó a cuestionar la integridad de las decisiones, al hablar del deseo de la FIFA de que Argentina y Lionel Messi continuaran en el torneo.

Salah y El Shenawy

El pasado septiembre, la sustitución de Mohamed Salah durante el encuentro ante Angola, en la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones, generó polémica sobre su relación con Hossam Hassan, especialmente con la ausencia del capitán de la selección en el partido siguiente.

El director técnico también entró en una disputa pública con el Al Ahly, después de describir a su portero Mohamed El Shenawy como un jugador que estaba "acabado" en una etapa anterior de su carrera, lo que llevó al club a emitir un comunicado oficial en el que se oponía a las declaraciones del entrenador, al considerar que representaban un agravio hacia el guardameta.

Los problemas personales y la intervención de los medios

Los últimos meses fueron también testigos de crisis personales relacionadas con las dos esposas de Hossam Hassan, cuyos detalles se trasladaron a los medios de comunicación, lo que empujó al Consejo Superior de Regulación de los Medios de Comunicación a intervenir.

El pasado septiembre, el Consejo exigió a la Federación Egipcia que gestionara las consecuencias de la crisis, y también adoptó medidas para impedir la difusión de los detalles de las disputas familiares, antes de emitir el pasado 4 de noviembre una resolución que prohibía al propio Hossam Hassan aparecer en los medios.

A pesar de la renovación del contrato de Hossam Hassan hasta el año 2030 en septiembre, la Federación Egipcia anunció hoy sábado el fin de su cometido y el de su cuerpo técnico, así como el nombramiento de Ali Maher como director técnico de la selección.

La Federación señaló que la decisión "llegó tras revisar los acontecimientos y las circunstancias vividas en el último periodo, que afectaron negativamente a la imagen positiva de la selección y a su estabilidad".