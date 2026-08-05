El miércoles se cumplen 5 años de la noticia que sacudió el mundo del fútbol, con el anuncio de la salida del argentino Lionel Messi del Barcelona.

Un día como hoy de 2021, el Barcelona emitió un comunicado de tres párrafos que decía: "A pesar de haber llegado a un acuerdo entre el club y Lionel Messi, y del claro deseo de ambas partes de firmar un nuevo contrato hoy, esto no se puede llevar a cabo debido a obstáculos económicos y estructurales (de acuerdo con las normas de LaLiga)".

Y continuó: "Ante esta situación, Lionel Messi no continuará en el FC Barcelona. Ambas partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos del jugador y del club".

El Barcelona cerró el comunicado agradeciendo "al mejor jugador de la historia por todo lo que ha aportado, deseándole suerte en sus futuros proyectos, tanto en el plano personal como en el profesional".

Y así, el Barcelona se separó de su estrella más destacada y máximo goleador y ganador de títulos de su historia.

El diario "As" señaló: "Hasta el día de hoy, las razones de su marcha siguen siendo un misterio. Pero está claro que Messi sigue amando al Barcelona, como demuestran sus declaraciones cada vez que tiene la ocasión, incluida su visita nocturna al estadio Camp Nou durante el periodo de reformas y sus lágrimas al abandonarlo, aunque surgió cierta desavenencia entre él y el presidente del club, Joan Laporta".

Los intentos de reconciliación no dieron resultados que fueran más allá de la promesa de una estatua y un partido homenaje, pero la realidad es que esta decisión no perjudicó a Laporta electoralmente, quien ha ganado tres títulos de Liga, dos Supercopas nacionales y una Copa nacional en estos cinco años.